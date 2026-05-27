La cantautora chilena Francisca Valenzuela ha anunciado su regreso a España con una gira de cinco fechas en octubre: 18 de octubre en Barcelona (Razzmatazz 3), 22 en Sevilla (Sala X), 24 en Palma de Mallorca (Es Gremi), 25 en Madrid (Sala UNI Madrid) y 26 en Valencia (Loco Club). El álbum, producido junto a Francisco Victoria, llega el 30 de julio. Las entradas estarán disponibles el 29 de mayo.

Maternidad sin filtro ni postureo

Hablar de maternidad en la música pop es, demasiado a menudo, hablar de ternura, de luz, de agradecimiento. MALDITA no va de eso. Valenzuela llega al tema desde un lugar completamente distinto: el postparto como territorio de rabia, agotamiento, miedo y contradicción. Un trabajo que no idealiza ni performa, que no vende una versión fotogénica de convertirse en madre, y que por eso mismo resulta más honesto y más necesario que la mayoría de lo que circula en su entorno estilístico. Los primeros adelantos lo confirman: BUGAMBILIA abre espacios raramente explorados en el pop para hablar de lactancia e identidad, mientras que EXTRACCIÓN —presentada en una video-bitácora durante el Día de las Madres— ofrece una mirada íntima al universo emocional del disco sin concesiones.

Musicalmente, Valenzuela y Francisco Victoria construyen un sonido que se mueve entre el pop alternativo, la oscuridad electrónica y el piano característico de su imaginario. No es su disco más accesible, pero sí probablemente el más suyo: el que menos mira al exterior y el que más se sostiene en su propia lógica interna. Con cuatro nominaciones al Latin GRAMMY en su trayectoria, Valenzuela lleva años demostrando que sabe cómo funciona la industria, lo cual hace aún más significativo que haya elegido hacer exactamente este disco ahora.

Cinco fechas, una plataforma, un compromiso

La gira española llega de la mano de +Músicas, organización independiente que desde 2018 impulsa el talento de mujeres en la música, en línea directa con el compromiso de Valenzuela como fundadora de Ruidosa: la plataforma y festival latinoamericano que desde 2016 trabaja por la visibilidad y la equidad de mujeres y personas no binarias en la industria musical. No es casualidad que el proyecto que presenta en España vaya acompañado de ese paraguas: Valenzuela hace tiempo que dejó de ser solo una artista para convertirse en una de las voces culturales más influyentes de la música iberoamericana. MALDITA es, en ese contexto, también un acto político: reivindicar la ambivalencia emocional de la maternidad frente a la narrativa complaciente que el entretenimiento mainstream suele preferir.

Fechas de la gira en España

Las entradas estarán disponibles el 29 de mayo a las 10h en lasttour.org.

18 de octubre · Barcelona · Razzmatazz 3

· · Razzmatazz 3 22 de octubre · Sevilla · Sala X

· · Sala X 24 de octubre · Palma de Mallorca · Es Gremi

· · Es Gremi 25 de octubre · Madrid · Sala UNI Madrid

· · Sala UNI Madrid 26 de octubre · Valencia · Loco Club

Entre Santiago y el mundo: quien es Francisca Valenzuela

Francisca Valenzuela nació en San Francisco pero creció en Santiago de Chile, y esa doble pertenencia ha marcado siempre una carrera que ha sabido moverse entre el pop de masas y la música con perspectiva. Debutó en 2008 con Muérdete la lengua, y desde entonces ha publicado discos como Buen soldado (2011), Tajo Abierto (2015) o Tel Aviv (2019), cada uno construyendo un universo más complejo y personal. Cuatro nominaciones al Latin GRAMMY certifican lo que la escena ya sabía desde hacía años: que estamos ante una de las cantautoras más singulares y comprometidas del pop latinoamericano contemporáneo.

Más allá de los discos, Valenzuela es la fundadora de Ruidosa, plataforma y festival que ha impulsado la visibilidad de centenares de artistas en toda Latinoamérica desde 2016, y una voz habitual en los debates sobre equidad en la industria musical. MALDITA, su nuevo álbum, llega precisamente en el momento en que esa trayectoria acumulada le permite hacer el disco más libre y más arriesgado de su carrera: el que habla de la rabia y la ternura de la maternidad sin pedir permiso a nadie.

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