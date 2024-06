Sobre !!! (chk chk chk)

!!! (Chk Chk Chk), pronunciado como cualquier monosílabo repetido tres veces, es una banda de dance-punk originaria de Sacramento, California. Formada en 1996, la banda se ha destacado por su sonido energético y su fusión de géneros que incluyen post-punk, funk rock y disco-rock. Conocidos por su presencia escénica carismática y sus actuaciones en vivo contagiosas, han lanzado varios álbumes que han dejado una marca indeleble en la escena alternativa.

Fuentes: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de !!! (chk chk chk)

!!! (2001)

Louden Up Now (2004)

Myth Takes (2007)

Strange Weather, Isn’t It? (2010)

THR!!!ER (2013)

As If (2015)

Shake the Shudder (2017)

Wallop (2019)

Certified Heavy Kats (2020)

Let It Be Blue (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Te animo a descubrir la energía inconfundible de la banda a través de su playlist oficial en Spotify. Es una invitación a bailar y disfrutar de una banda que sigue redefiniendo los límites del dance-punk.

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip de Dancing Is The Best Revenge, una muestra vibrante del estilo único y la actitud desenfadada de !!! (Chk Chk Chk).

