Pablo Und Destruktion lleva dos décadas estudiando la conciencia, la imaginación y la fantasía. Ha publicado siete discos, ha actuado con La Tristura y ha escrito una novela. Todo eso era, a su manera, preparación para Música de carne. Pop, seducción y sacrificio, el ensayo que publica el 8 de junio con Liburuak dentro de su colección Buruhauste. Y arranca con una pregunta que es, a la vez, su tesis: ¿es tan distinto arrancar un corazón de poner un like con forma de corazoncito?

La respuesta, ya os adelantamos, es que no. Y el libro entero es la demostración.

Del chamán al algoritmo: la liturgia que nunca se fue

El argumento central de Música de carne es tan sencillo como perturbador: la música siempre ha necesitado las mismas materias primas para funcionar. La seducción y el sacrificio no son invenciones del pop contemporáneo, sino el sustrato sobre el que se construyó todo lo anterior, desde los cantos guturales del chamanismo y los himnos órficos hasta el canto gregoriano. Lo que hizo la Modernidad fue desacralizar ese vínculo, presentar la música como arte profano, entretenimiento y mercancía. Pero el vínculo nunca desapareció.

De ahí que no resulte casual el auge del simbolismo religioso y esotérico entre los artistas más populares del planeta en los últimos años. Desde Rosalía hasta Kanye West, el retorno de lo sagrado al pop es una constante que nadie había sabido articular con rigor hasta ahora. Porque Música de carne no se limita a señalar el fenómeno: traza la línea histórica que lo explica, y lo hace con la precisión de alguien que ha estudiado psicología social y la ligereza de alguien que lleva décadas escribiendo canciones desde una aldea asturiana.

Quién tiene autoridad para escribir esto (pista: él)

Reconozcámoslo: hay demasiados ensayos sobre industria cultural escritos por personas que nunca han estado dentro de ella. Música de carne es otra cosa. Pablo Und Destruktion habla desde la experiencia de haber sido, simultáneamente, parte de la liturgia que analiza y observador crítico de la misma. Sus discos más recientes —ULTRAMONTE (2022) y te quiere todo el mundo (2025)— funcionan como laboratorio de campo para las tesis que desarrolla en el libro. Y su doctorado en psicología social, sus colaboraciones en Radio 3 y su trabajo teatral con La Tristura le dan el armazón teórico para no quedarse en la anécdota.

El libro tiene portada de Santiago Sequeiros, 176 páginas y un precio de 13,50 euros. Se puede comprar desde el 8 de junio en liburuak.org. Hay también dos oportunidades para verlo en persona: el 13 de junio a las 13:00 habrá firma de ejemplares en la Caseta 421 de la Feria del Libro de Madrid (Zona 23C, Bloque Archipiélago); y el 21 de junio a las 14:00, conversación con Tono Permuy (Toma 3) en la Carpa Alborá de la Feria del Libro de Gijón.

Trovador, actor, doctor: el asturiano imposible de encuadrar

Pablo García empezó a publicar música bajo el nombre Pablo Und Destruktion a principios de los 2010, desde Asturias y con la urgencia de alguien que no tiene intención de esperar a que nadie le dé permiso. animal con parachoques (2012) y sangrín (2014) establecieron una propuesta de guitarra distorsionada e ideología explícita que El País describió como capaz de fusionar pensamiento social y político con la canción. predación (2017) y futuros valores (2020) consolidaron esa voz, y ULTRAMONTE (2022) amplió el alcance. El último álbum, te quiere todo el mundo (2025), grabado en su propio estudio en la aldea y mezclado por Aarón Morris, es a la vez disco de protesta y disco de amor: la misma contradicción que recorre Música de carne.

Paralelamente, García cursó Comunicación Audiovisual y el doctorado Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, trabajó como actor con La Tristura y colaboró en Radio 3 con la sección Ya no hay locos. En 2018 publicó la novela La Bestia Colmena (HyO). Todo ese recorrido apunta en la misma dirección: el estudio de la función terapéutica de la imaginación. Música de carne es el libro donde todas esas vidas convergen por fin en un argumento.

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