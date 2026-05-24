Este pasado 21 de mayo de 2026, durante el Investor Day de Spotify, la plataforma y Universal Music Group anunciaron un acuerdo de licencias (grabaciones y publicación) que permitirá a los suscriptores Premium crear versiones y remixes de sus canciones favoritas usando inteligencia artificial generativa. La herramienta llegará como un añadido de pago, la participación de artistas será opcional, y los tres pilares fundamentales declarados son consentimiento, crédito y compensación.

Por ahora, no hay fecha de lanzamiento ni lista de artistas confirmados, pero el movimiento ya ha cambiado el tablero: por primera vez, la Spotify Universal Music IA no es una amenaza a gestionar sino un negocio a construir.

La industria dejó de pelearse con la IA. Ahora quiere cobrarle

Para entender por qué este acuerdo importa, hay que recordar dónde estaba la industria hace dos años. En junio de 2024, la RIAA demandó a Suno y Udio (las dos grandes plataformas de creación musical con IA) por infracción de copyright a escala masiva. UMG alegó que Udio había copiado grabaciones protegidas en una escala «casi inimaginable». La postura era clara: la IA musical era el enemigo, y había que detenerla en los tribunales.

Lo que ocurrió después fue más revelador que cualquier sentencia. Warner Music llegó a un acuerdo con Suno en noviembre de 2025, en lo que ambas partes describieron como una «asociación pionera». UMG cerró el suyo con Udio en octubre del mismo año. Los pleitos no terminaron en victorias legales; terminaron en contratos de licencia. Sony sigue litigando —y su caso podría fijar jurisprudencia este verano— pero los otros dos grandes ya habían tomado una decisión: si no puedes pararla, ponle precio. El acuerdo con Spotify es la consecuencia lógica de ese giro. La plataforma, que ya había lanzado un sistema de verificación para distinguir música humana de IA, decidió no esperar más veredictos y fue directamente a por la licencia. El que firma primero marca las reglas.

Consentimiento, crédito y compensación: tres palabras que suenan muy bien

El co-CEO de Spotify, Alex Norström, lo resumió con una frase pulida: «Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el crédito y la compensación de los artistas y compositores que participen«. El presidente de UMG, Sir Lucian Grainge, añadió que la iniciativa está diseñada para «apoyar la creatividad humana, profundizar las relaciones con los fans y crear oportunidades de ingresos adicionales». Todo suena razonable. Demasiado razonable, quizás.

El problema de fondo es que UMG no es «los artistas». Es el sello. Y la historia de la industria discográfica está llena de acuerdos firmados en nombre de los artistas que beneficiaron principalmente a los intermediarios. La participación es opcional, sí, ya que solo quienes elijan unirse tendrán su catálogo disponible para remixes, pero ¿quién tiene acceso real a esa decisión? ¿Un artista emergente con un contrato estándar de 360 grados tiene el mismo poder de negociación que Taylor Swift para decir que no? La respuesta obvia es que no.

Y luego está el modelo de royalties. El sistema de reparto de Spotify ya distribuye mal: si el contenido generado por IA multiplica el total de streams en la plataforma, la parte proporcional que le corresponde a cada artista humano se reduce, aunque sus reproducciones absolutas no cambien. Añadir una capa de creación con IA sobre ese sistema sin reformarlo no lo arregla, de hecho, lo complica. Los artistas independientes, además, no están en esta negociación. El acuerdo es con UMG. Si eres un músico sin sello o en un indie pequeño, este nuevo ecosistema se construye sin ti, y probablemente a costa de tu cuota de atención.

Lo que esto significa para el fan que nunca pidió permiso para soñar

Hay una perspectiva que los comunicados de prensa no están incluyendo: la del fan-creador. Las versiones de IA de artistas llevan años circulando en YouTube, TikTok y SoundCloud. Versiones con voces de artistas cantando canciones que nunca grabaron. Remixes imposibles. Colaboraciones que no ocurrieron. Nadie las paró porque nadie pudo. Este acuerdo no elimina ese ecosistema informal, que seguirá existiendo, pero crea uno paralelo, dentro de un muro de pago, donde esa creatividad queda controlada, licenciada y monetizada por los mismos actores que antes intentaban prohibirla.

La pregunta es si eso es mejor o peor para la cultura. Se puede argumentar que es mejor: los artistas cobran, hay transparencia, el contenido tiene contexto. Se puede argumentar que es peor: la creatividad popular queda encerrada en una suscripción Premium, y lo que era una expresión libre de fandom se convierte en un producto. El precedente de Udio tras su acuerdo con UMG no es alentador: la plataforma pasó a operar como un entorno cerrado en el que los usuarios pueden crear pero nada puede salir. No es exactamente lo que se entiende por empoderamiento creativo. Como señalamos en nuestro reportaje sobre artistas IA, el debate de fondo nunca ha sido tecnológico: es sobre quién controla la creatividad y quién se beneficia de ella.

Vale la pena recordar que hace apenas un año, artistas como Paul McCartney, Kate Bush o Sam Fender firmaban cartas abiertas contra el uso de su música por la IA. El acuerdo Spotify-UMG no responde a esas cartas. Las rodea. La IA no va a desaparecer de la música, eso ya está más que claro para todos. Lo que queda por decidir es quién fija las condiciones, quién reparte los ingresos y quién se queda fuera de la negociación. Este acuerdo es el primer intento serio de responder esas preguntas dentro del sistema establecido. Puede ser el modelo. Puede ser la trampa. Lo más probable es que sea las dos cosas a la vez, y que tardemos años en saberlo.

Si quieres ver el comunicado oficial, puedes consultarlo aquí.

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