Sobre JPEGMAFIA

JPEGMAFIA es el alias del rapero, productor y cantante estadounidense Barrington DeVaughn Hendricks, nacido el 22 de octubre de 1989 en Flatbush, Brooklyn, Nueva York. Criado en Alabama y posteriormente en Japón durante su etapa en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos (donde realizó una misión en Irak), Hendricks regresó a Estados Unidos y se asentó en Baltimore, ciudad desde la que comenzó a publicar de forma independiente una serie de mixtapes y proyectos que llamarían la atención de la crítica underground. Su nombre artístico es un juego de palabras con el acrónimo JPEG y el cine de acción de serie B, y refleja tanto su fascinación por la cultura digital como su estética abrasiva y deliberadamente distorsionada. El salto definitivo a la primera línea llegó con Veteran (2018), álbum publicado a través de EQT Recordings que fue aclamado unánimemente por la crítica como una de las obras de rap experimental más singulares de la década, gracias a una producción glitch que mezclaba industrial, noise y trap con un lirismo de mordaz comentario político y social. Tras All My Heroes Are Cornballs (2019), que debutó en el Billboard 200, y LP! (2021, Republic Records), continuó su expansión con Scaring the Hoes (2023), álbum colaborativo junto al rapero Danny Brown que se convirtió en uno de los discos más celebrados del año. Su quinto trabajo en solitario, I Lay Down My Life for You (2024, AWAL), exploró territorios de rap metal y sonidos soulful con invitados como Vince Staples y Denzel Curry. El 21 de mayo de 2026 publicó EXPERIMENTAL RAP, su sexto álbum de estudio, un trabajo de 25 canciones íntegramente escrito, producido y mezclado por él mismo que confirma a JPEGMAFIA como uno de los creadores más ambiciosos e inclasificables del rap contemporáneo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de JPEGMAFIA

Black Ben Carson (2016)

Veteran (2018)

All My Heroes Are Cornballs (2019)

LP! (2021)

Scaring the Hoes (con Danny Brown) (2023)

I Lay Down My Life for You (2024)

EXPERIMENTAL RAP (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is JPEGMAFIA reúne los temas que definen la evolución artística de JPEGMAFIA. Canciones como «1539 N. Calvert», «Hazard Duty Pay!», «Veteran», «GET SCURRED» o «Bald!» muestran la capacidad del productor y MC para fundir noise, glitch hop, trap y punk en una propuesta absolutamente personal e irrepetible. Una selección fundamental para entender por qué es considerado uno de los arquitectos del rap experimental del siglo XXI.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de JPEGMAFIA es «Hazard Duty Pay!», publicado en 2021 como adelanto de LP!. Con una estética caótica, frenética y cargada de referencias a la cultura de internet, el vídeo sintetiza a la perfección la identidad visual y sonora de Peggy: ruidosa, política, autoconsciente y radicalmente antinormativa. Se convirtió en uno de los clips más compartidos y discutidos de la escena rap underground de principios de los 2020.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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