Sonorama Ribera confirma que su rincón dedicado al humor no estará presente en la 29ª edición del festival, que se celebrará en Aranda de Duero (Burgos) del 5 al 9 de agosto de 2026. La organización ha comunicado la decisión a través de un mensaje que combina autocrítica y cariño, dejando claro que se trata de un parón, no de un cierre definitivo.

Un adiós temporal, no una despedida

El comunicado, compartido por la organización del festival, no deja lugar a dudas sobre el tono de la decisión: «Después de valorar distintas opciones, este año el Escenario Comedia no formará parte de Sonorama Ribera. Hemos decidido hacer una pausa porque no podíamos dedicarle el tiempo, la estructura y la atención que merece dentro del festival».

Lejos de presentarlo como un recorte, Sonorama Ribera ha optado por la honestidad: prefieren detenerse antes que ofrecer una versión diluida de un espacio que, aseguran, se ha ganado un lugar propio en la historia del festival. «Antes que hacer algo a medias, preferimos trabajar para que pueda volver el próximo año como debe ser», señalan, dejando entrever que el objetivo es recuperar el escenario en 2027 con más recursos y mejor planificación.

Un espacio con historia propia dentro del festival

El Escenario Comedia nació como una apuesta arriesgada dentro de un festival tradicionalmente centrado en la música, y en apenas unas ediciones se convirtió en parada obligatoria para los amantes del humor y los pódcast en directo. Por su cartel han pasado nombres como Eva Soriano, Pablo Carbonell, Martita de Graná, Grison Beatbox, Los Gandules o Venga Monjas, además de pódcast de referencia como ¿Quieres ser mi amigo? (Premio Ondas) o Lo que me faltaba por ver.

La gestión de este espacio ha corrido en los últimos años a cargo de NINONA, productora murciana especializada en comedia y representante de artistas como Ángel Martín, Comandante Lara o Juan Dávila. El propio comunicado del festival quiere reconocer expresamente su labor: «Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible y, especialmente, a NINONA por su cariño, implicación y trabajo durante este tiempo».

Esa mención no es casual. En una edición como la de 2026, la ausencia del Escenario Comedia es una de las pocas bajas dentro de una programación que en el resto de frentes se presenta más ambiciosa que nunca, con más de 150 artistas confirmados repartidos entre el recinto principal y los escenarios urbanos.

Lo que viene para Sonorama Ribera 2026

Mientras el humor toma un respiro, la música mantiene el pulso habitual del festival. La 29ª edición contará con nombres como Leiva, Valeria Castro, La M.O.D.A. o Rigoberta Bandini encabezando el cartel, además de propuestas emergentes como Ona Mafalda, LaBlackie o Piti y Me Voy, que reflejan la apuesta constante de Sonorama por detectar talento antes de que estalle.

El festival se adelantó una semana respecto a su calendario habitual para evitar coincidir con el eclipse solar de mediados de agosto, y mantiene su estructura de recinto principal más escenarios urbanos repartidos por Aranda de Duero, con la Plaza del Trigo como epicentro simbólico de los conciertos sorpresa. Puedes repasar toda la información del cartel y las novedades de esta edición en nuestra ficha del festival, así como en nuestra crónica sobre esta edición histórica.

¿Habéis disfrutado alguna vez del Escenario Comedia en Aranda de Duero? ¿Creéis que un festival de música gana al abrir espacio al humor y los pódcast en directo? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.