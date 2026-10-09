Elon Musk ya tiene canción, y la letra la ha escrito él, aunque nadie le haya pedido permiso. David Byrne y el compositor Daniel Pemberton publicaron el 8 de octubre “Let Me Sell You a Dream” en Matador, el tema original que cierra MUSK, el documental de Alex Gibney sobre el empresario. Cada verso de la nueva canción de David Byrne sale de declaraciones públicas de Musk (entrevistas, discursos, mensajes en redes) recolocadas para que el personaje se presente solo.

Byrne lo explica sin rodeos: «Habría sido demasiado fácil, y probablemente menos divertido, criticar a Musk abiertamente. Pensé que era mejor meterme un poco en su cabeza y dejar que el personaje de la canción sea quien se describa a sí mismo». El resultado es la sátira más difícil de rebatir que se puede escribir, porque nadie acusará de tergiversar a una letra que firma, sin saberlo, el propio retratado.

El método, además, no es nuevo en su obra. “Once in a Lifetime” se construyó sobre la cadencia de los predicadores que Byrne escuchaba en la radio, y más de cuatro décadas después aplica el mismo oído al evangelio del vendedor de futuros. Entonces el púlpito era la radio de madrugada; ahora es una red social. Hace apenas unas semanas os contábamos que su gira tendrá película en 70 milímetros firmada por Brady Corbet.

“Let Me Sell You a Dream”, tres minutos dentro de cuatro horas de documental

MUSK se estrenó fuera de concurso en la Mostra de Venecia el 8 de septiembre y llega a los cines de Nueva York y Los Ángeles el 9 de octubre, y al resto de Estados Unidos el día 16. Dura cerca de cuatro horas. Musk no aceptó ser entrevistado, así que Gibney (el de Enron: The Smartest Guys in the Room y Going Clear) recurrió al archivo y montó un avatar que solo dice cosas que Musk ha dicho en público. La canción aplica esa misma lógica, en versión de tres minutos.

Musk lo despachó como un ataque personal antes de verlo; Gibney le preguntó cómo podía saberlo. Pemberton, que compone la banda sonora del documental, tiene en su currículo Spider-Man: Un nuevo universo y El juicio de los 7 de Chicago, que le valió una nominación al Oscar a mejor canción por “Hear My Voice”, escrita con Celeste. Como el documental tiene estreno en salas, “Let Me Sell You a Dream” opta a esa misma categoría en los Oscar de 2027. Nuestra apuesta: llega a la lista de finalistas, porque a la Academia le cuesta resistirse a un ajuste de cuentas así.

El cine siempre acaba llamando a David Byrne

Nacido en Dumbarton (Escocia) y criado en Baltimore, Byrne fundó Talking Heads en Nueva York a mediados de los setenta. Jonathan Demme filmó a la banda en Stop Making Sense (1984), él mismo dirigió True Stories dos años después y en 1988 ganó el Oscar a la mejor banda sonora por El último emperador, junto a Ryuichi Sakamoto y Cong Su. Spike Lee rodó American Utopia en 2020. Este verano trajo la gira de Who Is the Sky? (2025), su último disco, también en Matador, al Mad Cool y al Bilbao BBK Live. Treinta y ocho años después de aquella estatuilla, la siguiente candidatura podría llegar con una letra de la que él no ha escrito ni una frase.

▶ “Let Me Sell You a Dream” — David Byrne y Daniel Pemberton | 8 de octubre de 2026 | Matador

¿Funciona la sátira cuando el satirizado pone todas las palabras, o le hace a Musk el favor de cantarle sus frases?

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