Para Palaye Royale, su nuevo disco Amsterdamage, que saldrá el 22 de enero de 2027 a través de Sumerian Records, llega como una prueba de vida. Y los propios hermanos admiten que sin él la banda probablemente ya no existiría. La gira de presentación tendrá una sola parada en España: el 5 de abril en La Riviera de Madrid.

Amsterdamage es su sexto álbum de estudio y el primero desde Death or Glory (2024), el trabajo que vinieron a defender a una Sala Paqui con todo el papel vendido. Lo acompaña “Lost In Translation”, primer adelanto ya disponible, y una gira mundial que arranca el 9 de marzo en Varsovia. Después pasará por el OVO Arena Wembley de Londres el 3 de abril y terminará a mediados de mayo con cuatro noches seguidas en salas del Sunset Strip de Los Ángeles.

Un disco escrito entre giras y una ausencia

La madre de los tres hermanos, Stephanie Rachel, murió de cáncer en abril de 2024, en plena campaña de Death or Glory. No era una figura secundaria en la historia del grupo. La banda la describe como su mayor apoyo desde el principio, y su pérdida estuvo a punto de llevarse también el proyecto por delante.

Emerson Barrett, batería del trío, lo resume sin rodeos: «Creo que si no tuviéramos este disco, cada uno habría seguido su camino. Tras perder a nuestra madre, este es nuestro ave fénix resurgiendo de las cenizas». Según cuenta, cada hermano afrontó el duelo a su manera antes de volver a encontrarse, ya con sus parejas, como familia y como banda. El vínculo creativo, añade, fue lo que los mantuvo unidos.

El proceso tuvo algo de terapia itinerante. Escribieron las canciones a lo largo de 2025, en los huecos que dejaban las giras, entre la costa de San Diego y los Países Bajos. Después cerraron el disco en el estudio de Los Ángeles de Chris Greatti, productor que ha trabajado con Yungblud, Poppy, Yves Tumor o Grimes. La elección tiene sentido, porque Greatti suele moverse en ese terreno donde el exceso escénico convive con producciones muy cuidadas. Y eso es justo lo que necesita una banda tan teatral cuando quiere sonar más seria sin quitarse el maquillaje.

“Lost In Translation” vuelve al Brit rock de su adolescencia

El primer adelanto no suena a disco de duelo, y quizá esa sea la mejor noticia. Remington Leith explica de dónde sale: «Nos sentimos bastante nostálgicos al escribirla. Nos devolvió a la música con la que crecimos, que era sobre todo Brit rock de mediados de los 2000». Según el cantante, buscaban además algo enérgico, pensado para que funcionara en directo.

La letra, en cambio, va por otro lado. Habla de querer que algo salga adelante con todas tus fuerzas (un sueño, una relación) mientras un obstáculo se interpone una y otra vez. Leída junto a la historia del disco, cuesta no ver ahí a tres hermanos empeñados en que la banda siga en pie.

Tampoco sorprende que miren hacia Reino Unido. Allí tienen una de sus bases de seguidores más fieles (los fans británicos llegaron a organizar quedadas en parques bajo el nombre de Palaye in the Park). Además, allí encabezaron el OVO Arena Wembley en noviembre de 2024. Su mezcla de glam, art punk y britpop siempre ha tenido más de Camden que de Las Vegas, así que el giro suena menos a cambio de rumbo que a reconocer de dónde vienen.

De la Sala Paqui a La Riviera: Madrid como única parada

La relación de Palaye Royale con España ha crecido por escalones. Debutaron en 2023 en la Sala Apolo de Barcelona y volvieron en noviembre de 2024 con dos fechas, en Madrid y Barcelona. El pasado julio formaron parte del cartel del miércoles de Mad Cool 2026. Esta vez Barcelona se queda fuera, y Madrid gana una sala de mayor aforo que la que agotaron hace dos años.

Las entradas para La Riviera cuestan 36,5 euros, gastos incluidos. Habrá una primera preventa (Live Nation-S.SMusic) el 7 de octubre a las 10:00 y otra de Live Nation el 8 de octubre a la misma hora. La venta general abrirá el 9 de octubre a las 10:00 en Livenation.es y Ticketmaster. Además, quien reserve el disco en la tienda de Sumerian antes del martes tendrá acceso anticipado.

La promotora habla de más de 80.000 entradas a la venta en todo el recorrido. Es su cifra, no un dato verificado, pero encaja con el mapa de la gira. El recorrido combina recintos grandes en Europa, como Wembley o el Gasometer de Viena, con salas míticas de Hollywood como The Roxy o The Viper Room.

“Amsterdamage”: las doce canciones del disco

“A Little More”

“Confidant”

“Lost In Translation”

“Amsterdamage”

“Hit The Sky”

“Fiending!”

“Heaven Can Wait”

“Baby Blue”

“Allergic To Myself”

“Bat Without Wings”

“As The Sun Sets”

“Déjà Là”

La edición limitada añadirá un tema extra, “The Unholy One”.

Palaye Royale: El circo glam de los hermanos Kropp

Remington Leith (voz), Sebastian Danzig (guitarra y teclados) y Emerson Barrett (batería) empezaron a tocar juntos en Las Vegas en 2008, todavía bajo el nombre de Kropp Circle. En 2011 se rebautizaron como Palaye Royale, en homenaje al Palais Royale de Toronto, la sala de baile donde se conocieron sus abuelos. Su debut, Boom Boom Room (Side A), llegó en 2016, y desde entonces han publicado disco cada dos años con una puntualidad poco habitual: Boom Boom Room (Side B) en 2018, The Bastards en 2020 y Fever Dream en 2022.

Con Death or Glory (2024) dieron el salto a los recintos grandes en Reino Unido, mientras en España pasaban de salas pequeñas a carteles de festival. Este año aparecieron también en el tributo a Smashing Pumpkins, versionando “Bullet With Butterfly Wings” junto a Des Rocs. Pero después de 2024 la pregunta ya no era cuánto podían crecer, sino si iban a seguir juntos. Amsterdamage es su respuesta, y el 5 de abril la traerán a La Riviera.

▶ “Amsterdamage” — Palaye Royale | 22 de enero de 2027 | Sumerian Records

¿Os convence este giro hacia el Brit rock de los 2000? ¿Nos vemos en La Riviera el 5 de abril?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.