Una oda al inconformismo contracultural

Cuando pasa cierto tiempo, algunas bandas deciden retirarse en silencio, pero otras que prefieren momificar su legado con giras de nostalgia corporativa. Luego están ellos. El regreso discográfico de este implacable comando de agitación sonora llamado Dwarves demuestra que el peligro no ha muerto en el rock and roll; solo estaba esperando el cartucho de dinamita adecuado.

Cuatro décadas rompiendo tímpanos, narices y contratos no han bastado para apaciguar a una fiera que regresa con los colmillos más afilados que nunca. Escuchar su nueva obra, Jenkem, es sumergirse de cabeza en una piscina de gasolina con una cerilla encendida entre los dientes: una experiencia breve, abrasiva y absolutamente adictiva. ¡Punk rock a reventar!

Sangre y sudor en el sótano del «underground»

Bajo el amparo de la discográfica Greedy Records y con la crucial distribución de MVD, la gestación de esta placa devuelve el protagonismo al núcleo duro del colectivo más infame de Illinois. Al frente de la maquinaria destructiva vuelve a erigirse la mente retorcida de Blag Dahlia, quien no solo escupe las letras más ponzoñosas de la temporada, sino que asume con mano de hierro las labores de producción. A su lado, el estruendo rítmico y la distorsión descontrolada corren a cargo de veteranos de guerra de la escena como el incombustible bajista Nick Oliveri, cuya sombra dota al conjunto de una densidad monolítica implacable.

Junto a ellos están HeWhoCannotBeNamed el enmascarado y perturbador guitarrista histórico del grupo, fiel escudero de las seis cuerdas, The Fresh Prince of Darkness (alias Marc Diamond ) formando la dupla de guitarras afiladas y riffs de herencia thrash y hardcore de la vieja escuela. Finalmente, en los palos figura Snupac quien debuta de forma oficial firmando las baquetas y dotando al metraje de una percusión acelerada, seca y demoledora.

Para terminar de pulir este artefacto explosivo sin restarle un ápice de su mugre original, el ingeniero de sonido Andy Carpenter se encerró en los controles con la banda, capturando catorce descargas violentas que apenas arañan los veinte minutos de duración total. El arte visual de la edición física tampoco se queda atrás, presentándose como un manifiesto contracultural que homenajea a los discos piratas o bootlegs de los años setenta, gracias a las ilustraciones de Craig Holloway y John Gentile.

Musicalmente, ‘Jenkem’ funciona como un portal temporal que conecta la crudeza visceral y abrasiva del icónico ‘Blood ‘Guts & Pussy’ (1990) con los ganchos melódicos e infecciosos de su etapa de finales de los noventa

Los gases de la vergüenza humana

Para entender la identidad de este trabajo es obligatorio descifrar su nombre. Jenkem hace alusión directa a una droga casera y marginal elaborada a partir de la fermentación de desechos orgánicos humanos; un concepto repugnante que encaja de forma milimétrica con la filosofía nihilista del grupo. El título funciona como una metáfora perfecta de su propuesta: música purulenta, extraída de las cloacas sociales, capaz de provocar un viaje alucinógeno tan violento como adictivo a quien se atreva a consumirla.

Este espíritu transgresor entronca directamente con el origen de la propia banda, quienes a principios de los ochenta daban sus primeros pasos bajo el alias de Suburban Nightmare antes de adoptar su definitivo nombre de guerra: Enanos (Dwarves). Elegir llamarse de esa forma fue su primer gran corte de mangas al establishment: una burla directa a las pretensiones de grandilocuencia del rock de estadio y una declaración de intenciones de que ellos siempre jugarían en la liga de lo grotesco, lo incómodo y lo marginado. Dwarves son una pesadilla para el sistema.

Cuatro décadas procando incendios

La trayectoria del comando enano es un mapa repleto de escombros y genialidad musical. Tras dejar atrás su fase psicodélica y de garage primigenio, la banda redefinió los límites del hardcore destructivo con obras cumbre de provocación como el seminal Blood Guts & Pussy (1990) y el hipnótico Thank Heaven For Little Girls (1991), ambos publicados a través del legendario sello Sub Pop.

Con el cambio de siglo, supieron inyectar melodías pop ultra accesibles dentro de su batidora sónica en joyas de la talla de The Dwarves Are Young and Good Looking (1997) o The Dwarves Come Clean (2000). Tras experimentar en terrenos diversos a lo largo de las últimas dos décadas, este nuevo larga duración supone una regresión voluntaria y consciente hacia su época más sucia, destructiva y confrontacional, ignorando deliberadamente cualquier atisbo de madurez musical o comercial.

A pesar de sumar más de cuatro décadas de trayectoria en las trincheras del ‘underground’, la banda liderada por Blag Dahlia se niega a envejecer de forma madura o predecible, demostrando una alergia total a la complacencia institucional

El arte de la ocultación colectiva

La falsa chaqueta exterior del vinilo apuesta por una sobriedad que descoloca a primera vista, utilizando el engaño como herramienta artística: la textura del vacío. El uso de un fondo plano en tono crema o marfil evoca los empaques de los discos piratas (bootlegs) de los años setenta o las maquetas crudas intercambiadas por correo en los inicios del hardcore. Es una renuncia explícita a la tipografía digitalizada y a la pulcritud comercial moderna.

El logotipo clásico de la banda aparece impreso sobre un trozo de papel blanco toscamente rasgado y fijado con cuatro pedazos de cinta adhesiva simulada. Visualmente transmite la idea de un producto censurado, apresurado o clandestino, como si la banda hubiera tenido que ocultar su propia identidad de forma precaria antes de distribuir el vinilo.

El autógrafo manuscrito de Blag Dahlia en la esquina inferior izquierda rompe la rigidez del diseño plano. Funciona como un sello de autoría directa, transformando un diseño deliberadamente austero en una pieza de coleccionista firmada desde las trincheras del underground.

El inserto interior: la caricatura absoluta del exceso

Al extraer el disco se revela el verdadero ADN del conjunto a través de una densa e irreverente ilustración de Craig Holloway, que actúa como el reverso tenebroso de la portada limpia: Es pura sátira y caricatura grotesca. El estilo de dibujo hereda directamente el trazo de los cómics satíricos e independientes americanos del underground (estilo Robert Crumb). Presenta a la formación no como estrellas de rock venerables, sino como personajes deformados, sudorosos, desquiciados y marcados por los excesos químicos y del directo.

La composición acumula los fetiches visuales históricos del grupo. Se aprecian amplificadores saturados, guitarras distorsionadas, la presencia de figuras en ropa interior (un guiño constante a sus provocadoras portadas de los noventa con modelos desnudas) y personajes con máscaras de sumisión y antifaces, representando la cultura del fetichismo y el nihilismo hedonista que predican en sus letras. Es la iconografía del caos. El título del álbum, Jenkem, rompe con el logo limpio exterior. Está rotulado con letras negras, temblorosas y chorreantes (tipografía «Splatter») que simulan pintura fresca o fluidos, haciendo honor a la naturaleza sucia y residual del concepto que da nombre al disco.

En su conjunto, el diseño funciona como un Caballo de Troya: una superficie exterior aparentemente inofensiva y minimalista que, una vez abierta, explota en la cara del espectador con toda la suciedad, perversión y ruido que la banda lleva facturando más de cuarenta años.

El estruendo mecánico de las voces rotas

El apartado sonoro de la placa es una lección magistral de minimalismo punk y contundencia rítmica. La voz de Blag Dahlia suena rasposa, arrogante y cargada de una ironía ácida que desarma cualquier intento de censura moral. Las guitarras están ejecutadas con una crudeza que coquetea abiertamente con el thrash primigenio y el hardcore de la vieja escuela, dejando de lado los adornos innecesarios para centrarse en el impacto puro. La base rítmica de bajo y batería avanza como una apisonadora sin frenos, construyendo un muro de sonido tridimensional que resulta sorprendentemente nítido a pesar del torrente de distorsión reinante.

Ocho descargas de paranoia y euforia callejera

La primera mitad del disco arranca sin anestesia con Confused, un trallazo de hardcore acelerado que establece el tono de urgencia de la placa de forma inmediata. Le sigue We Are The Scene, un corte que funciona como una sátira mordaz hacia el elitismo contracultural, combinando ritmos veloces con un estribillo melódico destinado a convertirse en un himno de directo.

Con Drug Lust y la adictiva Too Messed Up, el grupo desciende a los infiernos de las adicciones químicas a través de riffs cortantes, mientras que la sensacional Damned If I Do se destapa como una de las piezas más redondas gracias a un groove contagioso que demuestra que la banda no ha perdido su tremendo olfato para los ganchos pop. La primera tanda se cierra con Must Confess y la fúnebre velocidad de I’m Dead, dejando al oyente completamente sin aliento.

En una industria musical contemporánea obsesionada con la corrección política y la desinfección comercial, el conjunto californiano demuestra que el punk crudo, sucio y conceptualmente peligroso sigue siendo jodidamente necesario

Seis cargas para descender al delirio absoluto

El segundo tramo mantiene la intensidad con Bad Drugs, una ráfaga nihilista que dinamita cualquier atisbo de optimismo a base de puro ruido hardcore. La hostilidad se eleva a niveles críticos en I Wish You Were Dead, una declaración de odio explícita y acelerada, que conecta perfectamente con la posterior psicosis rítmica de Psychosis Tripping. En los compases finales, temas como Hey Melania y la incendiaria Be Ruthless Destroy recuperan el espíritu más irreverente y político de la banda, escupiendo ganchos líricos memorables antes de poner el broche de oro con la pesadez rítmica de Last Chance, cerrando una carnicería sonora memorable de catorce asaltos salvajes.

The Dwarves: Tres locuras salvajes de la banda más peligrosa del mundo

Hablar de un concierto de The Dwarves con esta alineación no es hablar de música en vivo; es hablar de gestión de daños, intervención policial y supervivencia. La suma de Blag Dahlia y Nick Oliveri (Rex Everything) sobre un escenario es el equivalente a tirar granadas en una cacharrería. Empecemos la fiesta… ¡Escondan la vajilla y llamen a los SWAT!

El concierto de los «12 minutos» y la gran trifulca

Históricamente, los directos de la banda en locales pequeños apenas duraban entre 12 y 15 minutos por una razón física muy simple: era el tiempo exacto que tardaba en estallar una pelea masiva. Blag Dahlia solía pasar los primeros tres temas insultando y provocando cara a cara a las primeras filas. En el momento en que un espectador lanzaba el primer golpe, Nick Oliveri utilizaba su bajo como si fuera un bate de béisbol para repeler la agresión y HeWhoCannotBeNamed saltaba desnudo a golpear a la multitud con el mástil de su guitarra. Para cuando llegaba el minuto quince, los amplificadores ya estaban destruidos, la mitad de la banda estaba sangrando y la seguridad de la sala cancelaba el show.

Expulsados de los institutos por modelos nudistas

Antes de asentarse en el circuito de salas, los miembros originales ya apuntaban maneras destructivas. En sus primeros años, cuando operaban bajo otros alias, consiguieron que los contrataran para tocar en el mitin de animación de un instituto. En mitad de la actuación, la banda decidió subir al escenario a varias modelos artísticas locales para que posaran completamente desnudas con tazones de fruta equilibrados sobre sus cabezas ante el shock del profesorado. Fueron expulsados del recinto de inmediato por la policía, marcando el inicio de su prolongada lista de vetos en recintos públicos y salas míticas del punk como el CBGB de Nueva York o Gilman Street en Berkeley.

La farsa de la muerte que enfureció a la industria

La provocación de la banda llegó a su cénit a principios de los noventa. Para promocionar uno de sus lanzamientos con el sello Sub Pop, Blag Dahlia emitió un comunicado oficial anunciando que su guitarrista, HeWhoCannotBeNamed, había sido asesinado a puñaladas en una pelea callejera. El sello discográfico e incluso varios medios organizaron homenajes luctuosos. La sorpresa (y el monumental enfado) llegó cuando la banda apareció en su siguiente concierto en directo con el guitarrista vivito y coleando, tocando con su habitual máscara. La discográfica, indignada por el macabro engaño publicitario, rompió su contrato de inmediato.

Lejos de reformarse con la edad, en sus conciertos más recientes en citas de culto como el Azkena Rock Festival o el Obscene Extreme, el combo de Diamond, Oliveri y Dahlia sigue demostrando que la agresividad escénica y el desprecio por la seguridad propia siguen intactos.

The Dwarves: nihilismo sónico y violencia pop

El historial de hostilidad de The Dwarves les ha valido una de las colecciones de derechos de admisión denegados más extensas y prestigiosas del circuito rock mundial. Aunque con las décadas y los cambios de gerencia algunos vetos se han suavizado a nivel burocrático, la banda carga con expulsiones históricas e institucionales que han pasado a los anales de la música alternativa.

A pesar de esta lista de exclusiones, festivales europeos de perfil extremo e irreverente como el Obscene Extreme Festival en la República Checa o el Sjock Festival en Bélgica los siguen recibiendo con los brazos abiertos, sabiendo perfectamente que el caos y el peligro forman parte del precio de la entrada.

Debajo de la violencia lírica y el mal gusto deliberado se esconde una aguda sátira social; la banda utiliza lo grotesco para desnudar la hipocresía de una sociedad obsesionada con las apariencias y la desinfección moral. Este lanzamiento se erige como un recordatorio de que el rock and roll nació para incomodar, grabar rápido y sonar peligrosamente sucio.

En definitiva, este trabajo se erige como un triunfo incontestable de la terquedad artística. Lejos de intentar congraciarse con las radiofórmulas actuales o vender una versión domesticada de sí mismos, el grupo entrega un disco rápido, sucio y profundamente honesto con sus propias raíces contraculturales. Es la prueba fehaciente de que el punk rock auténtico no necesita reinventar la rueda para resultar relevante; solo necesita mantener el volumen al máximo, la actitud intacta y la capacidad de seguir ofendiendo a las mentes biempensantes con la misma efectividad que el primer día.

Escucha aquí «Jenkem» de Dwarves