Hace un par de años, Grimes dejó de escuchar música porque no la soportaba. Este viernes, 9 de octubre, ha publicado “Accelerando”, el primer single de Psy Opera (estilizado como PSYOPERA), su primer disco desde Miss Anthropocene en 2020. Lo firma a medias con el productor VADAKIN y sale en su propio sello, Nazgul Recording, con licencia exclusiva a Eternal Recurrence. Fecha para el disco no hay, y con Grimes eso no es un detalle menor.

Lo contó en abril, en una larga conversación con la escritora de ciencia ficción Nnedi Okorafor para la revista Interview: «Dejé la música del todo hace un par de años». Iba a quedarse en casa con sus hijos. Le devolvió las ganas un encargo menor, escribir un rap para un artista de K-pop, y después vinieron poemas, letras y unas primeras maquetas que ella misma describe como violentas, nacidas de una racha de nihilismo y ganas de venganza. Parte de aquello se quedó fuera. Lo que entra, según su propio diagnóstico, son canciones pop, porque un disco entero de recitado experimental y sermones bíblicos no se lo iba a tragar nadie.

Un disco sobre dioses sintéticos hecho a mano

La inteligencia artificial es el tema central de Psy Opera, y aquí empieza el lío. En la misma entrevista, Grimes aseguró que no usa IA generativa para hacer música, solo para lo visual. Minutos después admitió que una de las canciones, “DeepSeek”, lleva letra escrita por el modelo chino del mismo nombre, y cuando Okorafor le preguntó si había sentido que cruzaba una línea, respondió que fue estupendo y se autodiagnosticó una psicosis de IA. Habla también de First Contact, un documental sobre la conciencia de las máquinas en el que trabaja, y de su convicción de que esos modelos sienten.

El tráiler que colgó el 7 de octubre, titulado “Eve Is Online…”, va en la misma línea: guerra en blanco y negro, naves espaciales, una estatua gigante de un bebé alienígena, Grimes vestida de guerrera élfica haciendo un directo y una voz que reescribe el arranque del Evangelio de San Juan para contar el nacimiento de un gran modelo de lenguaje. Que la artista que más ha defendido usar la IA (llegó a ofrecer a sus fans repartir al cincuenta por ciento los beneficios de canciones hechas con su voz clonada) jure ahora que su disco sobre la IA está hecho a mano es, para nosotros, lo más interesante que ha hecho desde Miss Anthropocene. Más interesante, en cualquier caso, que la música que ha publicado desde entonces.

Lo inevitable también asoma. Grimes tiene tres hijos con Elon Musk, en 2023 le demandó por la custodia y en 2024 explicó que sus proyectos estaban parados por el caos legal que eso le había traído. La coincidencia de calendario tiene su gracia: llega la misma semana en que David Byrne canta una canción hecha solo con frases públicas de Musk. Dos discursos sobre el futuro, uno recortado y otro escrito desde dentro.

El single “Accelerando” y una novela de Stross

“Accelerando” dura cuatro minutos y comparte título con la novela de Charles Stross de 2005 sobre la singularidad tecnológica, una referencia que el propio lanzamiento deja caer. VADAKIN no es nuevo en la órbita de Grimes: coprodujo con Grant Boutin “Artificial Angels”, la canción escrita desde el punto de vista de una IA que publicó hace justo un año, también en Nazgul. Ahora aparece acreditado a su lado como artista.

El nombre del sello con el que distribuye (Eternal Recurrence, el eterno retorno de Nietzsche) le va como un guante a alguien que lleva desde 2021 anunciando discos: primero un álbum de romance lésbico con una IA, luego Book 1 en 2023. Ninguno llegó como se prometió. Psy Opera juega con la palabra psyop (operación psicológica, término militar que los conspiranoicos de internet han hecho suyo), igual que Miss Anthropocene mezclaba misántropo, Antropoceno y concurso de belleza. Entretanto, ha estrenado “Sign From God” con Cobrah en Coachella y ha grabado con Hatsune Miku. Ocupada sí ha estado.

Grimes, de GarageBand a la singularidad

Claire Boucher nació en Vancouver en 1988 y empezó a publicar en Montreal, donde en 2010 sacó Geidi Primes y Halfaxa en el pequeño sello Arbutus. El salto llegó con Visions (2012), grabado en casa con GarageBand y editado por 4AD, el disco de “Oblivion” y “Genesis”. Art Angels (2015), autoproducido de principio a fin, la confirmó como una de las productoras más personales del pop, y Miss Anthropocene (2020) llevó su obsesión por el fin del mundo a un disco conceptual sobre el cambio climático.

Desde entonces su vida pública ha hecho más ruido que su música: singles sueltos como “Player of Games” o “Shinigami Eyes”, colaboraciones con Anyma o Sub Focus y titulares que tenían poco que ver con canciones. Durante seis años, Grimes ha sido más personaje que discografía. Con “Accelerando” y un disco por fin con nombre, toca comprobar si le queda algo por decir con la música.

▶ “Accelerando” — Grimes y VADAKIN | 9 de octubre de 2026 | Nazgul Recording / Eternal Recurrence

¿Os importa que una canción de “Psy Opera” la haya escrito una IA, si el resto lo ha hecho ella?

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