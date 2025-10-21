Grimes se mete en la piel de una inteligencia artificial en su nuevo single

Grimes ha vuelto con Artificial Angels, un tema que no solo marca su regreso como solista, sino que también se adentra en uno de los debates más candentes del momento: el papel de la inteligencia artificial en la música. El sencillo, lanzado el 17 de octubre de 2025, está escrito desde la perspectiva de una IA que reflexiona sobre su existencia, el poder y la autodestrucción. Con frases como “Esto es lo que se siente al ser cazado por algo más inteligente que tú” y “Lo único que codicio es mi propia aniquilación”, la artista canadiense plantea una narrativa distópica que mezcla filosofía, tecnología y estética cyberpunk.

Musicalmente, Artificial Angels se apoya en un beat electrónico oscuro y agresivo, co-producido por Grant Boutin y Vadakin, y recuerda por su título al álbum Art Angels (2015), uno de los más celebrados de Grimes. La portada del single, diseñada por la propia artista, es un collage de memes que la retratan como figura polarizante en el mundo tech, incluyendo la frase “Grimes is in her cringe fascist era”, tomada de su subreddit

Aunque ha sido una de las voces más visibles en la defensa del uso creativo de la IA, Grimes aclara que este tema no fue generado completamente por inteligencia artificial. Solo se usó IA para la voz al inicio y al final del track. En redes sociales, ha expresado que no le interesa usar IA para hacer música convencional, pero sí para diseño sonoro experimental o tareas técnicas como la eliminación de ruido.

Este lanzamiento llega tras idgaf (2025) y Shinigami Eyes (2022), y aunque no hay noticias de un nuevo álbum completo, Grimes sigue demostrando que su visión artística está más viva que nunca.

De la estética DIY al futurismo digital: así ha evolucionado Grimes

Grimes, nombre artístico de Claire Elise Boucher, nació en Vancouver en 1988 y comenzó su carrera musical en 2007. Desde sus primeros discos Geidi Primes y Halfaxa (ambos de 2010), publicados de forma independiente, destacó por su enfoque DIY, su voz etérea y una mezcla de géneros que incluía electrónica, dream pop y ambient. Su salto al reconocimiento internacional llegó con Visions (2012), editado por 4AD, que incluía temas como Genesis y Oblivion, y que fue aclamado por medios como Pitchfork y Rolling Stone por su originalidad y producción casera.

En 2015 lanzó Art Angels, un álbum más pop y maximalista que consolidó su estatus como artista visionaria. Canciones como Kill V. Maim y California mostraron una faceta más agresiva y teatral, mientras que su estética visual se volvió más elaborada y provocadora. En 2020 llegó Miss Anthropocene, un disco conceptual sobre el cambio climático y el fin del mundo, donde combinó electrónica industrial con reflexiones filosóficas. Desde entonces, ha lanzado varios singles como Player of Games, Shinigami Eyes y Welcome to the Opera, además de colaborar con artistas como Ashnikko, Illangelo y Svedaliza.

Más allá de la música, Grimes ha explorado el arte visual, la dirección de vídeos y el desarrollo de software. En 2023 lanzó una herramienta que permitía a otros artistas usar su voz generada por IA, y en diciembre de ese año prestó su voz a un juguete infantil llamado Grok. Su relación con la tecnología, su estética provocadora y su constante reinvención la han convertido en una figura única en el panorama musical contemporáneo.

