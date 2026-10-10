La juguetería inundada en el sótano de Brooklyn

A veces, ciertas imágenes nos conducen directamente a un pasado inexistente; concretamente, a esa época en la que los niños jugaban con extraños complejos mecánicos. Gracias a la retrospectiva, hoy podemos mirar hacia atrás con el conocimiento del presente a fin de recuperar esas viejas sensaciones prácticamente olvidadas en el trastero del subconsciente.

Encontrar en ese desván un viejo baúl de juguetes cubierto de polvo es un ejercicio profundamente melancólico, pero a su vez es una experiencia que puede volverse perturbadora si ese equipaje se abre bajo el agua. Eso es exactamente lo que se siente cuando se reproduce el cuarto larga duración de estudio de los neoyorquinos BODEGA.

El asfalto gélido y los discursos cibernéticos de sus anteriores entregas han sido sepultados por una marea turquesa de nostalgia analógica. El grupo ya no nos habla desde una tarima política hiperconectada; ahora nos invita a agacharnos en el suelo para observar un micromundo con cierto aire retro hecho de plástico, madera y cables LED, donde la madurez artística se alcanza jugando con los espectros de la infancia en un ecosistema líquido que amenaza con ahogarlo todo.

Más allá del grito furioso y juvenil, el álbum se consagra como un ejercicio de evolución consciente. Es la aceptación del paso del tiempo, el pacto de cuidar los vínculos humanos y una declaración de libertad creativa. ‘All Inside Aquarium’ es, en esencia, mantener la mente abierta, el pecho expuesto y la disposición inquebrantable a reinventarse en mitad de la tormenta

Los guardianes del «set» de maquetas

Este intrincado artefacto conceptual, publicado el 9 de octubre de 2026 a nivel mundial por el histórico sello Chrysalis Records, está impulsado por la infatigable dupla integrada por Ben Hozie y Nikki Belfiglio. En lugar de delegar el diseño a pantallas frías o inteligencias artificiales, Nikki pasó medio año manchándose las manos con arcilla, musgo real y pintura para construir el diorama físico que ilustra la portada. Esa misma artesanía obsesiva se traslada a la producción musical de Matt Peel, grabada entre las paredes de The Nave (una capilla gótica real en Leeds reconvertida en estudio). El resultado es una obra autogestionada donde el grupo actúa como el niño Dios que ensambla las piezas de un tren eléctrico antes de que la corriente sufra un cortocircuito.

Esa misma artesanía obsesiva y táctil se expande al resto del cuarteto de Brooklyn, con el guitarrista solista Dan Ryan tejiendo esos complejos entramados melódicos que emulan los solos clásicos de Jane’s Addiction, el metrónomo humano y marcial de Adam Shumski en la batería y las líneas de bajo matemáticas de Adam See, quienes apuntalan rítmicamente el tablero de juegos.

El toque definitivo de abrillantado lo pone Theo Verney desde Brighton a cargo de las mezclas, logrando que la instrumentación sature como el motor eléctrico de un juguete viejo. El resultado es una obra coral excelentemente cohesionada, donde el grupo actúa al unísono como el niño Dios que ensambla las piezas de un tren mecánico antes de que la corriente sufra un cortocircuito.

Del colmado de la esquina al parque de atracciones clausurado

Para desentrañar el ADN de la banda es vital recordar que su nombre rinde tributo directo a las bodegas de Nueva York, esos pequeños santuarios cotidianos donde se cruza la clase obrera en el corazón de la urbe. Sin embargo, en esta entrega las coordenadas se alteran por completo. La tienda de la esquina se hunde en un acuario cósmico que se asemeja a los antiguos sets de Micro Machines o Polly Pocket.

El título del disco es una confesión de enclaustramiento: un juego infantil encerrado en cristal donde los planetas son canicas balanceándose con hilos y los edificios son maquetas a escala. El significado del título muta: la pecera no es solo una prisión contemporánea; es el tablero donde jugamos a ser adultos mientras el agua de la realidad sube de nivel. La pecera funciona como una metáfora gráfica perfecta sobre la necesidad de libertad musical. Al encerrar todos esos elementos rígidos del sistema (la oficina, la iglesia, la burocracia) dentro de un tanque de cristal y llenarlo de agua, la banda está escenificando visualmente su propia ruptura con las ataduras del post-punk y las etiquetas de la industria. El agua inunda las celdas para difuminar los límites y permitir que las canciones floten con una libertad melódica absoluta.

El inventario de piezas gastadas: un mapa del tesoro acumulado

El camino que ha llevado a la banda hasta este tablero mojado es un ejercicio de desaprendizaje estético. Sorprendieron a la crítica internacional con el minimalismo seco y anguloso de Endless Scroll (2018) y mantuvieron la tensión rítmica en Broken Equipment (2022) y Our Brand Could Be Yr Life (2024), ganándose comparaciones lógicas con tótems como Talking Heads, Devo o Sonic Youth. No obstante, este cuarto capítulo representa una quiebra absoluta del corsé rítmico. BODEGA decide romper el manual del post-punk intelectualizado para confeccionar rock de guitarras expansivo, un pop de himnos gigantescos que evoca la magia psicodélica y espiritual del rock alternativo de los noventa al estilo de Jane’s Addiction o The Stone Roses.

«Puedes tener una canción ‘hardcore’ junto a una ‘folk’, porque no hay punks esperando en la esquina para darte una paliza» –Nikki Belfilgio

El engranaje de las cuerdas: armonías de hojalata y distorsión

La arquitectura sonora del álbum se comporta exactamente como el mecanismo de fricción de un juguete antiguo: es ruidosa, imperfecta y vibrante. Las voces de Ben y Nikki abandonan la declamación robótica de antaño para entregarse a melodías pop sesenteras sumamente cuidadas y luminosas.

En el plano instrumental, las líneas de bajo rígidas dan paso a un oleaje de guitarras que se permiten el lujo de ejecutar solos técnicos y expresivos que desafían las modas minimalistas del panorama actual. La instrumentación se siente texturizada y rugosa, como si al pasar los dedos por los surcos del vinilo pudieras tocar el musgo real, el metal doblado de las vías de tren y el plástico desgastado que Nikki moldeó para la tapa.

El siglo XXI desborda conciencia política sobre la desigualdad global, pero carece de soluciones reales. Atrapados en el laberinto del marketing personal y la lógica neoliberal, nos cuesta imaginar alternativas. Es aquí donde la figura del artista se vuelve indispensable. Lejos de ser un acto de egoísmo, el creador abre grietas en la realidad para moldear el mañana mediante la palabra y el gesto. Esta misma responsabilidad recae sobre la crítica: su papel no es validar mercancía cultural con una puntuación simple, sino señalar el futuro transformador que late en el núcleo de la obra.

Las instrucciones de uso: desglose del minutaje

Para entender el comportamiento de este mecanismo musical, hace falta desplegar el manual de instrucciones y observar cómo interactúan sus piezas. El minutaje del disco no avanza de forma lineal; se desplaza con los bandazos propios de un parque de atracciones en miniatura que ha sufrido una inundación. Las canciones se dividen limpiamente en dos experiencias matéricas bien diferenciadas: un primer tramo orgánico y flotante que nos eleva sobre el cristal, seguido de un descenso metálico y pesado hacia los rincones más oscuros del tanque. Vamos a sumergirnos…

Bloque de madera: el ascenso por las vías del tiovivo

El recorrido por este tablero de juegos se activa con la contagiosa All Inside Aquarium, una pieza propulsada por guitarras cristalinas al más puro estilo de la escuela de Manchester. Inmediatamente después, Weather Me acelera la marcha con ganchos pop instantáneos que brillan como pintura fresca sobre un coche de juguete expuesto a la intemperie.

Literary World es una melodía que trata sobre la carencia actual de conciencia literaria o poética, muy necesaria para entender el pensamiento de todos los personajes implicados, incluso si son reprobables. Las cuerdas repican afiladas en un divertido arpegio que ironiza sobre los círculos intelectuales, cediendo el testigo a la hipnótica nocturnidad de Astro Night Ride, donde el corte se estira de forma lisérgica simulando esos planetas de canica que penden de hilos invisibles en la portada. La primera mitad del set se sella con el ritmo magnético de Pick up the Check y los espasmos urgentes de Oxygen, una inyección directa de adrenalina que limpia los pulmones antes del descenso.

Bloque de metal: caída libre hacia el cementerio de plástico

La segunda mitad nos arroja de cabeza a las presiones más densas del juguete sumergido, desatando la tensión eléctrica en Fear not the Fear. El gran giro de tuerca del álbum llega con Slow Train, una audaz y fantástica apropiación de la lírica de Bob Dylan sobre música completamente nueva de la banda, que resuena como un trenecito mecánico oxidado que avanza sin frenos por una vía muerta.

La combustión interna se acelera en el torbellino de distorsión ácida de Combustible, que engancha perfectamente con los ritmos pesados e industriales de Pile Driver. El tablero empieza a desmontarse en los compases sincopados de Backbeaten, hasta flotar dulcemente hacia el final del juego con Olivia, una balada crepuscular y bellísima que se desvanece de puntillas, como un juguete que se apaga cuando se le acaban las pilas.

«estamos intentando tocar ‘rock’ sin que la palabra ‘indie’ aparezca delante» –BODEGA

La caja de juegos se cierra bajo el agua

Al reescribir su propia mitología a través de la estética del juguete analógico, BODEGA no solo ha esquivado la temida crisis del cuarto disco; ha firmado su manifiesto definitivo. Este lanzamiento demuestra de forma incontestable que para entender y sobrevivir al caos alienante del mundo adulto —la burocracia aplastante de las oficinas, la culpa heredada de la religión y la vacuidad del éxito corporativo—, a veces es estrictamente necesario encerrarlo todo en una pecera de cristal y observarlo con los ojos despiadados, curiosos e ingenuos de un niño.

All Inside Aquarium no es un mero ejercicio de nostalgia barata para coleccionistas de lo retro; es un sabotaje deliberado a la pulcritud digital de la música contemporánea. La banda ha destrozado los límites de su propio acuario conceptual a base de riffs colosales y melodías memorables, demostrando que se puede ser profundamente intelectual sin caer en el aburrimiento y radicalmente político sin necesidad de panfletos.

Cuando las luces del tiovivo se apagan y los engranajes mecánicos dejan de girar, lo que queda flotando en este tanque de agua no es el naufragio de un grupo atrapado en el pasado, sino un artefacto rebosante de libertad indomable, canciones imperecederas y una reconfortante, bellísima y ruidosa humanidad de plástico. Las piezas del tablero están empapadas, pero el juego, socio, lo han ganado ellos.

En definitiva, All Inside Aquarium simboliza ese instante exacto en el que dejas atrás el inconformismo incendiario de la adolescencia para asumir el peso de la madurez. Es un manifiesto sobre la responsabilidad con uno mismo y con el prójimo, impulsado por una ambición creativa desbordante, una empatía sin escudos y la valentía visceral de empezar de cero.

Escucha aquí All Inside Aquarium de BODEGA