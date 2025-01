Sobre Florence + The Machine

Florence + The Machine es una banda londinense liderada por Florence Welch y Isabella «Machine» Summers. Su estilo musical combina pop barroco, folk pastoral y rock alternativo, creando un sonido único y emocionalmente intenso. La banda alcanzó el éxito masivo en el Reino Unido con su primer álbum Lungs en 2009, y su popularidad se extendió a nivel mundial con los sucesivos álbumes Ceremonials (2011) y How Big, How Blue, How Beautiful (2015). Este último llegó a liderar las listas de ventas en Estados Unidos y obtuvo cinco nominaciones a los premios Grammy. En 2018, lanzaron su cuarto álbum High as Hope, seguido de Dance Fever en 2022. La banda ha sido reconocida por su poderosa presencia escénica y la voz impactante de Florence Welch, consolidándose como una de las bandas más influyentes de la última década.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Florence + The Machine

Lungs (2009)

Ceremonials (2011)

How Big, How Blue, How Beautiful (2015)

High as Hope (2018)

Dance Fever (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirte en el universo musical de Florence + The Machine, te invitamos a descubrir su playlist con las principales canciones del grupo. Desde los éxitos iniciales como Dog Days Are Over hasta las más recientes como King, esta selección te llevará a través de su evolución musical y te permitirá disfrutar de su inconfundible estilo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de Florence + The Machine y sumérgete en su propuesta visual y sonora. Este videoclip captura la esencia de la banda y te permitirá disfrutar de su música de una manera única. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones y nuestro perfil oficial de WhatsApp!