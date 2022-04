Canción: Florence + The Machine – «Free»

Es difícil no quedarse absolutamente hechizado por la voz de Florence Welch, leas cuando leas esto. En esta ocasión, nos presenta un nuevo single titulado Free, que formará parte de su esperado quinto álbum, Dance Fever, que se publicará el 13 de mayo a través de Polydor.

Por el momento, ya llevamos cuatro adelantos con este nuevo tema tras My Love, King y Heaven Is Here, pero hay algo que hace que esta canción sea especial, un videoclip con la participación de nada menos que Bill Nighy, que representa la ansiedad de la cantante bajo la dirección de Autumn De Wilde.

Disfrutemos de este tema y, un poco más abajo, os dejamos con el tracklist del disco al completo.

Florence + The Machine – Free

Tracklist de Florence + The Machine – Dance Fever

‘King’ ‘Free’ ‘Choremania’ ‘Back In Town’ ‘Girls Against God’ ‘Dream Girl Evil’ ‘Prayer Factory’ ‘Cassandra’ ‘Heavn Is Here’ ‘Daffodil ‘My Love’ ‘Restraint’ ‘Time Bomb’ ‘Morning Elvis’

