The War On Drugs es una banda norteamericana formada en Philadelphia en el año 2005. Su sonido combina las guitarras distorsionadas de Sonic Youth o My Bloody Valentine con letras y melodías reminiscentes de Bob Dylan o Neil Young. El primer EP del grupo, Barrel of Batteries, así como sus impactantes conciertos, pronto atrajeron la atención del sello independiente Secretly Canadian. Su álbum debut, Wagonwheel Blues, apareció en 2008. La banda vio crecer su reputación con Slave Ambient (2011) y alcanzó la consagración masiva con Lost in the Dream, uno de los discos más aclamados de 2014. Tras varios años de giras internacionales, la banda regresó en 2017 con A Deeper Understanding, su primer álbum para la multinacional Atlantic Records, seguido en 2021 con el magnífico I Don’t Live Here Anymore.

Discografía de The War On Drugs

Wagonwheel Blues (2008)

Slave Ambient (2011)

Lost in the Dream (2014)

A Deeper Understanding (2017)

I Don’t Live Here Anymore (2021)

Sumérgete en el universo sonoro de The War On Drugs con nuestra playlist seleccionada. Desde los primeros acordes de Under the Pressure hasta la melancolía de Red Eyes, cada canción es un viaje emocional que no te puedes perder. ¡Escúchalo aquí!

Descubre uno de los videoclips más conocidos de la banda, I Don’t Wanna Wait, que captura a la perfección la esencia de la banda. ¡No te lo pierdas aquí!

