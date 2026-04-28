Metallica reabren la era «Reload» con una reedición gigantesca y material inédito

Casi tres décadas después de su lanzamiento original, Metallica vuelven a poner el foco en Reload con una edición remasterizada que no se limita a pulir el sonido: lo amplifica, lo expande y lo convierte en un archivo monumental para fans y completistas. Reload (Remastered) llegará el 26 de junio a través de Blackened Recordings, y lo hará cargado de demos inéditas, mezclas alternativas, directos, apariciones televisivas y una colección de rarezas que convierte esta reedición en un auténtico tesoro para quienes crecieron con “Fuel”, “The Unforgiven II” o “The Memory Remains” resonando en sus auriculares.

El álbum, que alcanzó el cuádruple platino en su día, ha sido remasterizado por Reuben Cohen bajo la supervisión de Greg Fidelman, y se publicará en múltiples formatos: desde vinilo estándar de 180g hasta una edición expandida en 3CD, cassette y digital. Pero la joya de la corona es, sin duda, el Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set, una tirada numerada que incluye 15 CDs repletos de riffs inéditos, B-sides, directos y rarezas, además de cuatro DVDs con material de archivo, imágenes entre bambalinas y grabaciones de la banda en lugares como Seúl. A ello se suma un arsenal de memorabilia: pósteres, láminas, picks, tarjetas Rorschach, pases de gira y un libro de 128 páginas con fotografías y testimonios nunca vistos.

Mientras tanto, Metallica siguen inmersos en una actividad frenética. Su residencia en la Sphere de Las Vegas —anunciada tras ver a U2 inaugurar el recinto— ha crecido hasta sumar fechas en 2027 debido a la demanda descomunal. “Doce segundos después de ver la apertura con U2 pensé: ‘Tenemos que hacer esto, es territorio completamente nuevo’”, confesó Lars Ulrich en una entrevista, subrayando el entusiasmo del grupo por reinventar su directo. Antes de desembarcar en Nevada, la banda recorrerá Reino Unido y Europa este verano, con dos noches en el London Stadium y paradas en Dublín, Glasgow y Cardiff, además de un doble concierto especial en Connecticut dentro de sus ya clásicos No Repeat Weekends.

Por si fuera poco, Kirk Hammett ha revelado que tiene 767 riffs nuevos preparados para el próximo disco del grupo, una cifra que deja claro que, incluso tras 72 Seasons (2023), la maquinaria creativa de Metallica sigue funcionando a pleno rendimiento.

Metallica, cuarenta años demostrando que el metal también sabe cambiar de piel

Pocas bandas han logrado lo que Metallica: trascender su propio género, redefinirlo y mantenerse en la cima durante más de cuatro décadas. Desde el impacto fundacional de Kill ’Em All y la consolidación de su sonido en Ride the Lightning y Master of Puppets, hasta la expansión masiva que supuso Metallica (el “Black Album”), el cuarteto ha sabido evolucionar sin perder identidad. Los años noventa trajeron experimentación con Load y Reload, mientras que los dos mil marcaron un periodo turbulento que desembocó en St. Anger y el renacer creativo de Death Magnetic. Con Hardwired… to Self-Destruct y 72 Seasons, la banda ha demostrado que sigue siendo una fuerza imparable en el metal contemporáneo. Su trayectoria es la historia de una banda que nunca ha temido cambiar, arriesgar y volver a empezar.

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