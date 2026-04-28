Joan As Police Woman reinventa “Eternal Flame” y celebra dos décadas de evolución con «Real Life Evolution»

Joan As Police Woman vuelve a demostrar por qué es una de las voces más singulares y respetadas de la música alternativa con su nueva versión de “Eternal Flame”, un adelanto de Real Life Evolution, el proyecto con el que revisita por completo su debut Real Life justo veinte años después. El álbum, que llegará el 12 de junio a través del sello independiente Reveal Records, reimagina cada una de aquellas canciones con nuevos arreglos, nuevas texturas y una mirada artística moldeada por dos décadas de escenarios, colaboraciones y crecimiento creativo.

Para esta reinterpretación integral, Joan As Police Woman ha contado con invitados de lujo como Iggy Pop y Krystle Warren, además de una banda de colaboradores que han sido clave en su sonido en directo: Will Graefe, Jeremy Gustin, Tony Scherr, Parker Kindred, Danny Blume, Oren Bloedow y Thomas Bartlett. La artista explica que esta nueva “Eternal Flame” nació de un beat creado por Parker Kindred hace casi una década y que terminó de tomar forma cuando Will Graefe desarrolló una línea de guitarra acústica que se convirtió en el corazón del tema. “La escribí originalmente como un góspel sobre la imposibilidad de ser el ‘todo’ de alguien. Con el tiempo, también se ha convertido en un recordatorio de no exigirme eso a mí misma”, señala.

El lanzamiento llega acompañado de un nuevo vídeo grabado en The Owl Music Parlor de Brooklyn, parte de la serie The Real Life Anniversary Sessions, que en las últimas semanas ya ha dejado reinterpretaciones de “Flushed Chest”, “The Ride” y “Anyone”. La versión del álbum, por su parte, fue registrada en Hayyam Studios (Estambul) por Ceylan Akcar y Sinan Sakizli, ampliando aún más el carácter global y experimental del proyecto.

Además, Joan As Police Woman prepara una gira especial por el 20º aniversario de Real Life, en formato trío, en la que interpretará el álbum completo junto a singles clave de su catálogo, rarezas, versiones reimaginadas y alguna sorpresa. Antes de emprender el tour, ofrecerá varios conciertos íntimos en Joe’s Pub (Nueva York), con entradas ya disponibles en su web oficial.

Con Real Life Evolution, Joan As Police Woman no solo revisita su pasado: lo reescribe desde la madurez, la curiosidad y la libertad creativa que siempre han definido su carrera. Una celebración de dos décadas de música que sigue creciendo sin perder un ápice de personalidad.

Dos décadas de búsqueda, riesgo y sensibilidad: la trayectoria única de Joan As Police Woman

Desde que adoptó el nombre artístico Joan As Police Woman en 2004, Joan Wasser se ha consolidado como una de las creadoras más versátiles y respetadas de la música contemporánea. Multiinstrumentista, productora, compositora y colaboradora incansable, ha publicado diez discos de material original, dos álbumes de versiones y una antología que muestran su habilidad para moverse entre el soul, el pop experimental, el folk, el art rock y la electrónica sin perder una identidad propia. Su carrera está marcada por colaboraciones con figuras como Tony Allen, Lou Reed, Anohni, Rufus Wainwright, David Byrne, Damon Albarn o Meshell Ndegeocello, además de su papel en la banda de gira de Iggy Pop. Con cada proyecto, Joan As Police Woman ha demostrado una sensibilidad única para explorar emociones complejas desde la honestidad y la experimentación, construyendo un catálogo que sigue creciendo en profundidad y ambición.

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