Joan Wasser (nacido el 26 de julio de 1970) es una cantautora y productora estadounidense que lanza música como Joan As Police Woman. Comenzó su carrera tocando el violín con los Dambuilders y tocó con Black Beetle, Antony and the Johnsons y Those Bastard Souls. Desde 2004 ha lanzado su material en solitario como Joan As Police Woman. Ha publicado cinco álbumes de estudio, un EP, varios singles y una amplia colección de versiones. A lo largo de su carrera, ha colaborado regularmente con otros artistas como escritora, intérprete y arreglista.

ULTIMO LANZAMIENTO: Cover Two (2020)

Apple Music Spotify

DISCOGRAFÍA

Real Life (2006)

To Survive (2008)

Cover (2009)

The Deep Field (2011)

The Classic (2014)

Let It Be You (2016)



Damned Devotion (2018)

Cover Two (2020)

Disfruta de sus trabajos al completo en

MÁS NOTICIAS

Si quieres conocer más noticias y contenidos sobre Joan as Police Woman puedes hacerlo aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!