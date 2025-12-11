Robbie Williams y David Byrne encabezan un Bilbao BBK Live histórico

El Bilbao BBK Live celebrará en 2026 su 20º aniversario con un cartel que parece diseñado para marcar época. Los días 9, 10 y 11 de julio, el festival volverá a su icónico enclave de Kobetamendi con una programación que mezcla leyendas internacionales, referentes estatales y nuevas voces que están redefiniendo la música contemporánea. Entre los nombres más destacados figuran Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen, Interpol, IDLES, Charlotte de Witte y Richie Hawtin, acompañados por propuestas tan diversas como Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Paris Paloma, Soulwax, Apparat o Nu Genea live.

La edición conmemorativa no solo busca reunir a artistas que han dejado huella en la historia del festival, sino también ofrecer un recorrido estilístico que va del britpop nostálgico al techno más vanguardista. Robbie Williams traerá su Long 90’s Tour, acompañado del lanzamiento de su nuevo álbum Britpop, mientras que David Byrne regresará con un espectáculo conceptual que, fiel a su trayectoria, promete romper moldes. Por su parte, Lily Allen presentará West End Girl en un directo exclusivo, mientras que Interpol e IDLES aportarán la energía del indie-rock y el post-punk.

El festival también refuerza su compromiso con la escena estatal: Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A. y Xoel López encabezan un bloque que refleja el pulso actual del pop independiente en castellano. A ellos se suman nombres emergentes como Ralphie Choo, Juicy BAE o Queralt Lahoz, que exploran nuevas formas de trap, flamenco y pop experimental. La diversidad se completa con apuestas internacionales como ZAZ, Fatoumata Diawara o Thee Sacred Souls, que aportan matices de soul, folk y música de raíz.

El BBK Live se ha consolidado como uno de los festivales europeos más influyentes por su capacidad de equilibrar grandes nombres con descubrimientos frescos. La edición de 2026, con su mezcla de nostalgia y vanguardia, promete ser un homenaje a dos décadas de música compartida en comunidad.

Veinte años de música en Kobetamendi: el camino hacia 2026

El Bilbao BBK Live nació en 2006 con la ambición de situar a la ciudad en el mapa de los grandes festivales internacionales. Desde entonces, su enclave en Kobetamendi se convirtió en un símbolo: un espacio natural que combina vistas espectaculares con una atmósfera que ha atraído a más de un millón de asistentes en sus distintas ediciones. A lo largo de los años, el festival ha sabido equilibrar grandes nombres internacionales con apuestas estatales y descubrimientos frescos, consolidándose como uno de los eventos más influyentes de Europa.

Cada edición ha dejado huella: desde la presencia de Radiohead en 2012 hasta el regreso de Depeche Mode en 2018, pasando por actuaciones memorables de Arcade Fire, The Killers o Florence + The Machine. El festival ha sido también un escaparate para la escena española, con artistas como Vetusta Morla, Love of Lesbian o La M.O.D.A. compartiendo cartel con leyendas internacionales.

El año 2025, la 19ª edición, marcó un punto de inflexión. Con más de 115.000 asistentes, fue una de las ediciones más multitudinarias de su historia. El cartel reunió a tres cabezas de serie que definieron el espíritu del festival: el regreso de Pulp, presentando su primer disco en 24 años; la potencia vocal de Raye, que se consolidó como una de las voces más prometedoras del soul y R&B contemporáneo; y la energía incombustible de Kylie Minogue, emperatriz del pop y la música dance, que convirtió Kobetamendi en una pista de baile masiva.

La edición de 2025 no solo fue un éxito artístico y de público, sino que sirvió como antesala perfecta para el 20º aniversario de 2026. El festival demostró su capacidad de reinventarse y de seguir siendo relevante en un mercado saturado de propuestas, ofreciendo un cartel que combinaba nostalgia, actualidad y descubrimiento. Esa mezcla de tradición y vanguardia es la que ha convertido al BBK Live en un referente cultural y en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.