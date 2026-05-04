Nia Archives convierte la vulnerabilidad en ritmo con su nuevo álbum «Emotional Junglist»

La escena jungle vuelve a vibrar gracias a Nia Archives, que acaba de anunciar Emotional Junglist, su segundo álbum de estudio y, probablemente, el trabajo más ambicioso de su carrera hasta ahora. Tras el impacto de Silence Is Loud en 2024, la productora y vocalista británica regresa este verano con un disco de 15 temas que promete llevar su sonido a un territorio más emocional, introspectivo y expansivo sin perder la energía rave que la ha convertido en una de las figuras clave del género.

El álbum llegará el 24 de julio y reunirá colaboraciones de peso: desde la sensibilidad soul de Jorja Smith hasta la calidez vocal de Sampha, pasando por una producción reforzada por nombres como James Ford, Ethan P. Flynn o Julia Michaels. Una alineación que confirma que Nia Archives ya juega en una liga mayor sin renunciar a su identidad DIY.

Junto al anuncio, la artista ha compartido su nuevo single, “Boys In Blue”, un tema catártico en el que transforma una ruptura reciente en un estallido de ritmo y desahogo emocional. Según explica, “quería recuperar mi propia narrativa y convertir algo doloroso en algo que me hiciera sentir fuerte”. El resultado es una pieza que combina breakbeats afilados con una vulnerabilidad luminosa, reforzando la idea de que este nuevo proyecto será tanto un viaje íntimo como un golpe directo a la pista.

El disco también incluirá “Danger”, su single más coqueto y juguetón de los últimos meses, además de nuevas composiciones que, a juzgar por los títulos, explorarán desde la euforia hasta la melancolía rave. Y para quienes quieran vivir esta nueva etapa en directo, Nia Archives ofrecerá tres conciertos muy especiales en Leeds, Londres y Nueva York a lo largo de mayo.

Con Emotional Junglist, Nia Archives parece dispuesta a demostrar que el jungle no solo es baile y adrenalina: también puede ser un espacio para sanar, recordar y reconstruirse.

Nia Archives, una junglist del futuro que reescribe el presente

En apenas unos años, Nia Archives ha pasado de ser una promesa del underground británico a una de las voces más influyentes del jungle contemporáneo. Nacida en Bradford y criada en Leeds, comenzó produciendo desde su habitación y pronto llamó la atención por su habilidad para combinar breakbeats clásicos con melodías cálidas y un enfoque profundamente personal. Su debut Silence Is Loud consolidó su posición como renovadora del género, mezclando sensibilidad pop, espíritu rave y una narrativa emocional que conectó con una nueva generación de oyentes. Además de sus propios lanzamientos, ha colaborado con artistas de distintos universos sonoros y ha llevado su directo a festivales internacionales, siempre con una energía contagiosa y una visión clara: mantener vivo el legado del jungle mientras lo empuja hacia territorios nuevos y emocionantes.

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