U2 ya ensayan la gira de estadios que todavía no han anunciado, y en ella volverá a sentarse tras la batería Larry Mullen Jr., que había dejado los escenarios por una operación de cuello y espalda en 2023, según cuenta la portada de Rolling Stone y también recoge NME. Sería su primera gira de estadios desde la de The Joshua Tree, que terminó en 2019.

Mullen cuenta que, al volver a la batería meses después de la cirugía, descubrió que tocaba de otra manera. Por eso afronta los temas antiguos con un pulso distinto al de las grabaciones, y admite que no sabe si aguantará noche tras noche. «Aunque no pueda tocar dos horas y media, si puedo tocar una hora, me basta». No promete un concierto recortado, pero pone cifra a su límite.

La operación no fue un trámite. Según el reportaje, había un riesgo pequeño pero real de parálisis y varios médicos ni siquiera quisieron plantearla. Al final la hizo una neurocirujana de Dublín. Mullen se perdió así la residencia del Sphere de Las Vegas (cuarenta conciertos, con Bram van den Berg como sustituto). Su regreso llegó el 25 de septiembre, en dos conciertos sorpresa en Dublín: uno en el instituto Mount Temple, donde se formó el grupo, y otro desde el balcón de un café de Grafton Street.

Sobre el espectáculo hay pocas pistas, y todas proceden de esta misma entrevista. The Edge calcula que unas once canciones nuevas, entre disco y EPs, caben ya en el repertorio. Bono añade que valoran conciertos más íntimos junto a los estadios para presentar ese material, aunque todavía es solo una idea. Desde luego, será una oportunidad de conocer mejor los EPs Days of Ash y Easter Lily, y su disco Carnaval De Luz, que sale el 13 de noviembre en Island Records y es el primero de material nuevo en nueve años.

De momento no hay fechas, ni ciudades, ni número de noches, así que cualquier calendario que circule es rumor. Lo confirmado por la banda es la voluntad de girar y el regreso de su batería. Bono pide que todos estén bien y que Larry, sobre todo, conserve la forma física. Un grupo que cumple medio siglo y organiza su calendario según el estado de un cuello cuenta más de sí mismo que cualquier cartel.

U2: Cincuenta años desde una nota

U2 nacieron en Dublín cuando Larry Mullen Jr. colgó en el tablón de Mount Temple una nota manuscrita buscando músicos para montar una banda. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron, y el primer ensayo, en la cocina de la casa de Mullen, fue el 25 de septiembre de 1976. Publicaron Boy en 1980, se convirtieron en gigantes con The Joshua Tree (1987) y se reinventaron con Achtung Baby (1991). En 2023 regrabaron su catálogo en Songs of Surrender y abrieron el Sphere de Las Vegas sin Mullen. Este año han roto nueve años sin material nuevo con dos EPs y un disco a punto de salir. Cincuenta años después de aquella nota, el batería que juntó a los otros tres vuelve a ensayar con ellos para llenar estadios.

¿Prefieres a U2 en estadios o en salas pequeñas con las canciones nuevas?

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