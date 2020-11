BIOGRAFÍA DE L7

A menudo asociada al grunge de Seattle, la banda femenina L7 en realidad emergió de la escena punk/hardcore de Los Ángeles de mediados de los ochenta. Inspirada tanto por Motörhead como por los Ramones, su colisión de alaridos, riffs y ritmos demoledores y actitud desafiante terminaría influenciando a un gran número de bandas, desde Nirvana a The Distillers. L7 accedió incluso al éxito masivo con su tercer disco Bricks Are Heavy (1992), producido por Butch Vig y que incluía el sencillo Top 10 Pretend We’re Dead A fines de los noventa, poco después de publicar su sexto álbum Slap Happy, el cuarteto anunció un receso indefinido. Dos décadas después L7 regresó en 2019 con Scatter the Rats.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE L7

L7 (1988)

Smell the Magic (1990)

Bricks Are Heavy (1992)

Hungry for Stink (1994)

The Beauty Process: Triple Platinum (1997)

Slap-Happy (1999)

Scatter the Rats (2019)

IMPRESCINDIBLES

