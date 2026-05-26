Hay diferentes formas de presentar un single. Puedes enviar una nota de prensa, que es lo que harían la mayoría de las bandas, o puedes hacerlo tras aprender artes marciales durante un año. mary in the junkyard pertenecen a la segunda categoría. El trío londinense acaba de publicar «New Muscles», el tercer adelanto de su debut Role Model Hermit (3 de julio, AMF Records), y el vídeo que lo acompaña incluye una pelea de Muay Thai real entre dos de sus integrantes. La canción, eso sí, nació de algo considerablemente más tranquilo: David Addison, el batería, apuntándose al gimnasio.

Compuesta en acordeón, terminada a puñetazos

«New Muscles» es, según la propia banda, «la entrega más deportiva hasta la fecha». No es solo marketing: la canción tiene esa cualidad física, ese movimiento muscular en la percusión rodante de Addison que obliga al cuerpo a responder. Pero lo que hace especial a mary in the junkyard es que esa energía convive con elementos que no deberían funcionar juntos y sin embargo lo hacen: unas voces sin letra que suenan a tema de superhéroes de serie de los ochenta, un violonchelo que cede el paso a un bajo propulsivo, letras a medio rap sobre tener músculos nuevos por toda la espalda. Minimalista y monumental al mismo tiempo, como saben hacer ellos.

El vídeo, codirigido por Saya Barbaglia junto a los colaboradores habituales Luke Grieve y Daisy Ayscough, se rodó en el sureste de Londres y muestra a Barbaglia y a la vocalista Clari Freeman-Taylor enfrentadas en un combate de boxeo tailandés que, insisten, es completamente real: un año de entrenamiento combinado (Saya doce meses, Clari uno). Toda la producción sigue la filosofía DIY del grupo: cada extra y cada miembro del equipo forma parte de su círculo creativo.

‘Role Model Hermit’: el debut que llevan dos años prometiendo

Role Model Hermit llega el 3 de julio y fue grabado en Londres durante el verano de 2025 con el productor Oli Bayston (Boxed In). Según la banda, el álbum es una colección de fábulas oscuras, melodías intrincadas y momentos de revelación que camina entre lo real y lo ficticio con mordiente y ciertos desvíos hacia lo fantasmagórico. «New Muscles» es el tercer adelanto, tras «Crash Landing» y «Candelabra», y muestra el lado más juguetón de un grupo que también sabe ser denso y amenazante. La versatilidad es precisamente lo que los hace difíciles de encasillar, y lo que hace que su directo sea tan impredecible.

La banda ha anunciado asimismo una extensa gira que cubre el Reino Unido, Europa y Norteamérica. No hay fechas confirmadas en España de momento, pero su paso por la Europa continental en octubre incluye París, Bruselas, Róterdam y Ámsterdam, lo que convierte cualquier desplazamiento en una opción razonable para quien ya los tenga en el radar.

Fechas de gira 2026

MAYO 2026

27 y 28 Los Ángeles, Masonic Lodge at Hollywood Forever Cemetery (con Dove Ellis)

30 y 31 Nueva York, Bowery Ballroom (con Dove Ellis)

JULIO 2026 (instores UK)

02 Kingston, Banquet Records · 03 Brighton, Resident · 04 Londres, Rough Trade East · 05 Bristol, Rough Trade Bristol · 06 Nottingham, Rough Trade Nottingham · 07 Liverpool, Rough Trade Liverpool · 08 Leeds, Vinyl Whistle · 09 Manchester, HMV · 10 Glasgow, Assai Glasgow

SEPTIEMBRE 2026

22 Dublín, The Grand Social · 23 Belfast, Ulster Sports Club · 25 Edimburgo, Cabaret Voltaire · 26 Leeds, Brudenell Social Club · 27 Birmingham, Hare and Hounds · 29 Manchester, Gorilla · 30 Londres, Heaven

OCTUBRE 2026

01 Bristol, Exchange · 02 Hitchin, Club 85 · 05 París, La Bellevilloise · 06 Bruselas, Botanique – The Rotonde · 07 Róterdam, Rotown · 08 Ámsterdam, Bitterzoet

NOVIEMBRE 2026 (Norteamérica)

02 Los Ángeles, Zebulon · 04 San Francisco, Rickshaw Stop · 06 Portland, Mississippi Studios · 07 Seattle, Barboza · 10 Minneapolis, 7th St Entry · 11 Chicago, Empty Bottle · 13 Toronto, The Garrison · 14 Montreal, Petit Campus · 18 Brooklyn, Baby’s All Right · 20 Washington DC, DC9 · 21 Philadelphia, PhilaMOCA

Caos ordenado desde el sur de Londres

mary in the junkyard son Clari Freeman-Taylor (voz, guitarra, violonchelo, viola, violín), Saya Barbaglia (bajo, viola, violín) y David Addison (batería), formados en Londres en 2022. Desde sus primeras publicaciones llamaron la atención de la prensa especializada por un sonido que mezclaba el art-rock con la densidad emocional del post-punk y la precisión instrumental de quienes vienen de la música clásica. Su EP This Old House (2024) los colocó en el mapa y les valió una portada de NME, además de una gira americana como teloneros de Wet Leg en 2025 que los consolidó más allá del circuito indie británico.

«New Muscles» es su single más accesible hasta la fecha, y también el que mejor demuestra que la accesibilidad no tiene por qué costar un ápice de carácter. Role Model Hermit llega en julio, y si los tres adelantos son indicativos de algo, el debut de mary in the junkyard va a ser uno de esos discos que la gente busca en retrospectiva preguntándose cómo no estaba en todas las listas del año.

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