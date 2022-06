Sobre Iron Maiden

Referente de la nueva ola del metal británico de fines de los setenta junto a Judas Priest, Motörhead y Def Leppard, Iron Maiden es una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal. El grupo siempre se ha destacado por la punzante doble armonía de sus guitarras solistas y el carácter melódico de sus complejas composiciones, a menudo oscuras sagas inspiradas en la literatura fantástica, así como por su inconfundible arte gráfico protagonizado por la demoníaca mascota «Eddie». Varios de sus discos son considerados obras maestras del género, en particular The Number of the Beast (1982) y Powerslave (1984). A lo largo de su extensa trayectoria Iron Maiden ha gozado de una enorme popularidad y aún en pleno siglo XXI continuaba llenando estadios de todo el mundo y editando álbumes a la altura de su leyenda, como The Book of Souls (2015) y Senjutsu (2021).

Fuente: Apple Music

Discografía de Iron Maiden

Iron Maiden (1980)

Killers (1981)

The Number of the Beast (1982)

Piece of Mind (1983)

Powerslave (1984)

Somewhere in Time (1986)

Seventh Son of a Seventh Son (1988)

No Prayer for the Dying (1990)

Fear of the Dark (1992)

The X Factor (1995)

Virtual XI (1998)

Brave New World (2000)

Dance of Death (2003)

A Matter of Life and Death (2006)

The Final Frontier (2010)

The Book of Souls (2015)

Senjutsu (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!