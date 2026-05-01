The Guest List buscan sentido en tiempos inciertos con su debut «Something Real»

La banda de Manchester The Guest List sigue dando pasos firmes en su ascenso con el anuncio de su primer largo, Something Real, un trabajo que nace del desconcierto generacional y de la necesidad de encontrar un punto de apoyo en medio del ruido. Tras un año y medio de crecimiento constante —con un EP que llamó la atención, giras junto a Blossoms e Inhaler y su primer tour como cabezas de cartel— el quinteto presenta ahora “You Should Care”, un single que condensa la vulnerabilidad y la tensión emocional que atraviesan el álbum.

El tema arranca con un tono íntimo, sostenido por guitarras atmosféricas, mientras la voz de Cai Alty desgrana versos como “Hay un espacio en blanco/ Hay un entumecimiento como un muro entre nosotros/ Hay una verdad que no puedes afrontar/ Una mano que no vas a jugar”. La canción crece con delicadeza hasta un estribillo que expone la herida abierta de la desconexión emocional: “Debería importarte que me importe/ Y cuando esos desconocidos te hacen sonreír/ ¿Me acerco?/ ¿O me pierdes por un momento/ Y ya no queda nada?”. Una muestra clara de la sensibilidad que la banda quiere imprimir en este debut.

Grabado en Noruega junto a Matias Tellez y producido en parte por James Skelly de The Coral, Something Real reúne 12 canciones que abordan temas como la salud mental, el cambio climático o la violencia doméstica, siempre desde un equilibrio entre fragilidad y resistencia. El disco, que verá la luz el 28 de agosto, incluirá también el single previo “Something Real”, publicado en febrero y centrado en la toxicidad digital y el desgaste provocado por trolls, algoritmos y ruido constante.

Además del lanzamiento, The Guest List han confirmado su mayor gira hasta la fecha, con fechas europeas en octubre y un extenso recorrido por Reino Unido en noviembre, que les llevará por ciudades como Bruselas, Rotterdam, Berlín, París, Londres, Leeds o Bristol. Un paso más en la consolidación de una banda que parece decidida a convertir su confusión en un lenguaje propio.

The Guest List, una banda que convierte la incertidumbre en identidad

Formados en Manchester, The Guest List han construido su trayectoria a base de constancia y una sensibilidad que conecta con una generación marcada por la saturación emocional. Tras debutar en 2025 con el EP When The Lights Are Out, el grupo llamó la atención de la prensa especializada y de bandas consolidadas, lo que les llevó a girar con Blossoms e Inhaler antes de embarcarse en su primera gira como cabezas de cartel a comienzos de 2026. Su propuesta combina guitarras envolventes, letras introspectivas y una producción que apuesta por la emoción contenida. Con Something Real, su primer álbum, buscan dar un salto definitivo y consolidarse como una de las voces más prometedoras del indie británico contemporáneo.

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