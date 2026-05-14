The Mountain Goats anuncian “Days”, su 24º álbum, y estrenan el single «Charlie Sheen Reaches Out to the Feds»

The Mountain Goats anuncian Days, su vigesimocuarto álbum de estudio, con fecha de salida el 7 de agosto de 2026 a través de Cadmean Dawn Records, el sello propio de la banda. El disco llega nueve meses después de Through This Fire Across From Peter Balkan (2025) y viene acompañado del single «Charlie Sheen Reaches Out to the Feds», primera muestra de un trabajo grabado en los estudios Sear Sound de Manhattan con John Congleton a la producción. Además, confirman una gira que recorrerá Norteamérica y Europa hasta diciembre, con dos noches en el Carnegie Hall de Nueva York como colofón.
Un himno sobre no rendirse, con Charlie Sheen de protagonista inesperado
«Charlie Sheen Reaches Out to the Feds» arranca con una sección de vientos saltarín y John Darnielle en ese registro urgente y levemente trémulo que define la voz más reconocible del grupo. La canción nace de un episodio real de 1991: al ver la película japonesa Guinea Pig 2: Flower of Flesh and Blood, Sheen creyó que había presenciado un asesinato real y lo denunció al FBI. La investigación se cerró al comprobar que era ficción. Darnielle convierte ese momento de pánico moral en una meditación oblicua sobre la determinación y el error de cálculo.
Darnielle explicó el origen del álbum en un comunicado: «Este disco empezó siendo Grunges, una secuela de Goths, después de que hiciera una broma en redes sobre escribir una canción llamada ‘Contemplating Pearl Jam in the Carolina Dawn’. Unas semanas más tarde mi mujer se fue dos semanas a Virginia. Así fue como ocurrió All Hail West Texas. Estas canciones tratan vagamente de los años 70, 80 y 90, es decir, de la acumulación de días, cada uno un poco más atrás que el anterior». La comparación con All Hail West Texas (2002) da la medida de lo que Darnielle busca: un disco de escritura solitaria e introspectiva, con la cultura popular de tres décadas como materia prima.
Days fue grabado en Sear Sound, estudio neoyorquino con décadas de historia. Además de Darnielle, la formación actual del grupo incluye a Matt Douglas y Jon Wurster. El bajista Peter Hughes abandonó la banda en 2024 tras casi tres décadas, y en el disco su lugar lo ocupa Rob Jost, que también toca trompa francesa. La arpista Mikaela Davis aparece en el álbum junto a los vocalistas de apoyo Catherine Russell, Jamie y Carolyn Leonhart, y Janis Siegel de The Manhattan Transfer. Matt Nathanson canta en «Candlebox».
Tracklist de Days, el nuevo disco de The Mountain Goats
- Song for Layne Staley
- Charlie Sheen Reaches Out to the Feds
- Shallow Grave
- Candlebox
- Annie Haslam Imperial Phase
- Crying on Eddie Nash’s Grave
- Days
- Best Hard Rock Albums 2013
- Going to Fennario
- Woodstock
- Hidden Majesty of Later Venom Albums
- Last Day
Gira 2026: Europa en octubre, Carnegie Hall en diciembre
La gira no incluye fechas en España, al menos que hayan sido confirmadas hasta la fecha. En cuanto a la etapa europea, arranca en octubre con Craig Finn de The Hold Steady como telonero. Las dos fechas en Londres (21 y 22 de octubre en Hackney Church) y la clausura en el Carnegie Hall de Nueva York son los plazos más destacados de una agenda densa.
Norteamérica — mayo/agosto 2026
- 15 mayo — Silver Spring, MD @ The Fillmore Silver Spring
- 16 mayo — Woodstock, NY @ Bearsville Theater
- 17 mayo — New Haven, CT @ College Street Music Hall
- 19 mayo — Boston, MA @ Citizens House of Blues
- 21 mayo — Columbus, OH @ Newport Music Hall
- 22 mayo — Kalamazoo, MI @ Bell’s Beer Garden
- 23 mayo — Indianapolis, IN @ The Vogue Theatre
- 24 mayo — St. Louis, MO @ Delmar Hall
- 26 mayo — Nashville, TN @ Brooklyn Bowl Nashville
- 28 mayo — Lexington, KY @ Manchester Music Hall
- 29 mayo — Charlotte, NC @ Neighbourhood Theatre
- 30 mayo — Athens, GA @ 40 Watt Club
- 31 mayo — Charleston, SC @ Spoleto Festival USA
- 25 junio — Milwaukee, WI @ Summerfest
- 26 junio — Berwyn, IL @ Fitzgeralds Outdoors
- 10 julio — Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre (con The Avett Brothers)
- 8 agosto — Portland, OR @ Pioneer Courthouse Square (con The Hold Steady)
- 9 agosto — Seattle, WA @ ZooTunes at Woodland Park Zoo (con The Hold Steady)
- 14 agosto — Cincinnati, OH @ Taft Theatre
- 15 agosto — Cleveland, OH @ Rock & Roll Hall of Fame
- 16 agosto — Pittsburgh, PA @ Mr. Smalls Theatre
- 17 agosto — Buffalo, NY @ Town Ballroom
- 19 agosto — South Burlington, VT @ Higher Ground Ballroom
- 20 agosto — Lititz, PA @ Mickey’s Black Box
- 21 agosto — Norfolk, VA @ The NorVa
- 22 agosto — Durham, NC @ DPAC
Europa — octubre 2026 (con Craig Finn)
- 5 octubre — Helsinki, Finlandia @ Kuudes Linja
- 7 octubre — Estocolmo, Suecia @ Nalen
- 8 octubre — Oslo, Noruega @ Vulkan Arena
- 10 octubre — Copenhague, Dinamarca @ Pumpehuset
- 11 octubre — Berlín, Alemania @ Metropol
- 12 octubre — Hamburgo, Alemania @ Pop Seasons at Christianskirche
- 13 octubre — Gante, Bélgica @ De Centrale
- 14 octubre — Utrecht, Países Bajos @ TivoliVredenburg
- 16 octubre — Mánchester, Reino Unido @ Albert Hall
- 18 octubre — Dublín, Irlanda @ Vicar Street
- 19 octubre — Glasgow, Reino Unido @ Barrowland Ballroom
- 21 octubre — Londres, Reino Unido @ Hackney Church
- 22 octubre — Londres, Reino Unido @ Hackney Church
- 23 octubre — Bristol, Reino Unido @ Bristol Beacon
Final de año — EE.UU.
- 24 noviembre — Los Ángeles, CA @ Walt Disney Concert Hall
- 10 diciembre — Nueva York, NY @ Carnegie Hall
- 11 diciembre — Nueva York, NY @ Carnegie Hall
The Mountain Goats, veinticuatro discos y la misma urgencia narrativa
The Mountain Goats son, en la práctica, el proyecto del cantautor y escritor John Darnielle, quien comenzó a grabar a principios de los noventa en casete de cuatro pistas. All Hail West Texas (2002) y Tallahassee (2002) consolidaron su reputación en el indie americano como narrador de personajes al margen. The Sunset Tree (2005) amplió el alcance emocional del proyecto; Goths (2017) exploró la contracultura de los ochenta con un disco construido exclusivamente sobre instrumentos no eléctricos. Bleed Out (2022) demostró su capacidad de reinvención dentro de formatos más cinematográficos.
Days retoma el hilo de Goths: canciones sobre figuras y artefactos culturales de tres décadas, con títulos que apuntan a Layne Staley, Candlebox, Venom o Woodstock como puntos de entrada. La producción de Congleton —habitual en St. Vincent, War on Drugs o Death Cab for Cutie— sugiere un sonido elaborado sin abandonar la voz directa de Darnielle. El resultado se podrá comprobar el 7 de agosto.
