Sobre My Chemical Romance

My Chemical Romance (Newark, Nueva Jersey, 2001) es una de las bandas clave del rock alternativo de los 2000 por su mezcla teatral de punk, emo y pop-rock, y por una discografía corta pero determinante: debutaron con I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002), dieron el salto masivo con Three Cheers for Sweet Revenge (2004), alcanzaron su cénit conceptual con The Black Parade (2006) —impulsado por el himno “Welcome to the Black Parade”— y renovaron su sonido con Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010). Tras anunciar su separación en 2013 y publicar recopilatorios como May Death Never Stop You (2014), el cuarteto —Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way— regresó en 2019 y volvió a la primera línea con el single “The Foundations of Decay” (2022) y una exitosa gira de reunión que se mantiene hasta la fecha.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de My Chemical Romance

I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002)

Three Cheers for Sweet Revenge (2004)

The Black Parade (2006)

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres un viaje directo a la esencia del grupo —del arrebato generacional de “I’m Not Okay (I Promise)” y “Helena”, al clímax épico de “Welcome to the Black Parade” o los destellos futuristas de “Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)”— escucha la playlist oficial “This Is My Chemical Romance”. Es la puerta ideal para entender su narrativa lírica, su ambición conceptual y su influencia en toda una década.

Videoclip Destacado

Su vídeo más conocido y visto es “Welcome to the Black Parade”, pieza central del imaginario de The Black Parade y auténtico hito audiovisual del rock de los 2000. Remasterizado en HD, supera los 400 millones de visualizaciones en YouTube y condensa la estética fúnebre y catártica de la banda en una marcha épica que ha trascendido generaciones.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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