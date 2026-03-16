Digitalism anuncian dos conciertos en España con un directo explosivo que mezcla electrónica, actitud rock y dos décadas de himnos bailables

El dúo alemán Digitalism volverá a España a finales de octubre con dos fechas muy especiales: el 30 de octubre en Madrid (Lab / Wagon) y el 31 en Barcelona (La (2) de Apolo), según confirma la promotora Houston Party. Será una oportunidad para ver de cerca un directo que ellos mismos definen como «divertido e imaginativo, serio y extático», y que combina la precisión electrónica con la energía de una banda de rock. Las entradas saldrán a la venta el viernes 20 de marzo a las 11:00, con una preventa exclusiva disponible desde el miércoles 18 a la misma hora.

El anuncio coincide con la reedición de su debut Idealism, que este año vuelve en formato Idealism Forever (Anniversary Edition). Formados en Hamburgo en 2004, Ismail “Isi” Tüfekçi y Jens “Jence” Moelle han construido una discografía que mezcla electro, house, indie y un toque cinematográfico, con álbumes como I Love You Dude, Mirage o JPEG (reeditado como JEPG_complete en 2021). Su música ha sonado en videojuegos como FIFA 08 o Need for Speed: ProStreet, y han firmado remixes para Daft Punk, Tiga, Klaxons, The White Stripes, Depeche Mode, Cut Copy, The Presets, Tom Vek o The Futureheads. A su vez, han sido remezclados por figuras como Erol Alkan, Soulwax, Boys Noize y Justice.

En los últimos años han seguido ampliando su universo sonoro con EPs como “Back To Haus” (2023), un homenaje al house que siempre ha estado en su ADN, y “FINALLY OUT” (2024). Su lanzamiento más reciente es “Liquid Bodies”, una colaboración con 2FA, Adana Twins y Perel, publicada el pasado 2 de enero. Con este historial, sus conciertos en Madrid y Barcelona prometen ser una celebración de todas sus etapas: del electro indie que los puso en el mapa a sus exploraciones más recientes en la pista de baile.

Digitalism, dos décadas de electrónica híbrida y un sonido que marcó a toda una generación de clubbers

Desde su irrupción en 2007 con Idealism, Digitalism se convirtieron en una de las propuestas más influyentes de la electrónica europea. Su mezcla de electro, indie y sensibilidad pop los situó en la misma conversación que nombres como Justice o Boys Noize, con quienes compartieron espíritu y escena. A lo largo de cuatro álbumes y numerosos EPs, han demostrado una capacidad única para combinar melodías luminosas, ritmos contundentes y una estética sonora que bebe tanto del house como de las bandas sonoras de Ennio Morricone o del rock neoyorquino de The Strokes. Su presencia constante en festivales, videojuegos y remezclas consolidó su estatus como referentes de la electrónica del siglo XXI. Con su regreso a España, el dúo reafirma una trayectoria marcada por la experimentación, la energía en directo y una identidad sonora inconfundible.

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