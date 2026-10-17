Durante dieciocho años fue la pista Untitled del DVD de The Black Parade Is Dead!: cuatro minutos y diecinueve segundos grabados en Maxwell’s, la sala de Hoboken donde el grupo jugaba en casa. Ahora tiene nombre. My Chemical Romance publicaron el viernes 16 de octubre “Someone Out There Loves You”, la canción inédita que cierra los extras de la reedición por los veinte años de The Black Parade, que sale el 23 de octubre en Reprise Records.

No existe maqueta ni versión de estudio. Lo único que quedó de la canción es esa toma en directo del 24 de octubre de 2007, con el disco todavía girando por medio mundo, y es la que llega ahora a las plataformas junto a las imágenes de aquella noche. Al publicar la reedición, la banda ha explicado que ha reunido todo lo que terminó en aquellas sesiones en una sola colección.

La canción inédita de My Chemical Romance que solo conocían los del DVD

Quien compró The Black Parade Is Dead! en 2008 ya la había escuchado, aunque fuera sin título y perdida entre las canciones del concierto de Maxwell’s (el otro, el grande, se grabó en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México). Para el resto era una curiosidad de foro, de esas que pasan de mano en mano en grabaciones de calidad dudosa. Ponerle nombre dieciocho años después tiene algo de ajuste de cuentas con el propio archivo.

De los seis extras de la reedición, es el único que justifica por sí solo volver a pasar por caja. Las dos caras B ya conocidas y los directos de “Dead!” y “The Sharpest Lives” están bien, pero el fan que lleva veinte años con el disco los tenía, de una forma u otra, en casa.

El lanzamiento coincide además con el tramo final de la gira en la que el grupo toca el disco entero. Pasó por Madrid el 18 de julio, en el Iberdrola Music y con Mogwai de teloneros, como ya os contamos cuando se anunció. Ahora llegan cinco noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles a partir del 21 de octubre, y después Corea del Sur, Singapur, Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia hasta el 22 de noviembre.

Fecha de lanzamiento de “The Black Parade” (20º aniversario)

La reedición sale el 23 de octubre en Reprise Records, en doble vinilo, vinilo holográfico de un disco y una edición One Step limitada a 7.000 copias, con tres ilustraciones nuevas de James Jean, autor del arte original.

Tracklist de “The Black Parade” (20º aniversario)

“The End.”

“Dead!”

“This Is How I Disappear”

“The Sharpest Lives”

“Welcome to the Black Parade”

“I Don’t Love You”

“House of Wolves”

“Cancer”

“Mama” (con Liza Minnelli)

“Sleep”

“Teenagers”

“Disenchanted”

“Famous Last Words”

“Blood (A Brief Intermission)”

“Heaven Help Us”

“Kill All Your Friends”

“My Way Home Is Through You”

“Dead!” (en directo en Hoboken)

“The Sharpest Lives” (en directo en Hoboken)

“Someone Out There Loves You” (en directo en Hoboken, inédita)

Nueva Jersey, cuna de My Chemical Romance

Formados en Newark en 2001 por Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, My Chemical Romance pasaron de los sótanos de Nueva Jersey a las listas con Three Cheers for Sweet Revenge (2004), y dos años después firmaron con The Black Parade su disco más ambicioso: una ópera rock sobre la muerte con desfile, banda de música y Liza Minnelli incluidos. Tras Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010) se separaron en 2013, y desde su regreso en 2019 apenas han publicado música nueva (“The Foundations of Decay”, en 2022). Han preferido mirar atrás con cuidado, como ya hicieron este año con la edición deluxe de Danger Days, y esta canción sin nombre era lo último que quedaba en el cajón de 2007.

▶ “Someone Out There Loves You” — My Chemical Romance | 16 de octubre de 2026 | Reprise Records

¿Qué otra canción perdida de My Chemical Romance os gustaría ver salir del cajón después de esta?

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