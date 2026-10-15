Durante dos discos, decir Gabriels era decir Jacob Lusk: un registro de gospel que lo ponía todo en primer plano, sobre producciones con aire de banda sonora. Esa voz ya no está. Ari Balouzian y Ryan Hope siguen adelante como dúo y han anunciado Blood On My Hands, el EP de Gabriels que sale el 20 de noviembre, cuatro canciones cantadas por voces invitadas. La primera, “Break It”, ya se puede escuchar con Say She She al micrófono.

La salida de Jacob Lusk se produjo en 2024, después de la gira de Angels & Queens, pero no se ha contado hasta ahora. Según el comunicado conjunto de los dos fundadores, Lusk les explicó que quería «dar un paso al lado y seguir varios caminos musicales distintos por su cuenta», y ellos lo entendieron y le desearon suerte. Sin portazos, al menos en público. Desde 2023 no había música nueva del grupo.

Un grupo de productores busca cantantes

El cambio es menos extraño de lo que parece si se mira quién hacía qué. Balouzian es compositor de bandas sonoras (ha firmado la de Primetime, la película de A24 con Phoebe Bridgers) y Hope lleva tiempo pinchando junto a gente como Moodymann, Kerri Chandler o Laurent Garnier. El armazón de Gabriels siempre fue suyo. Lusk ponía la emoción, y esa parte ahora se reparte.

Say She She, el trío de Brooklyn que canta disco y soul a tres voces, aparece en “Break It”, una canción con un pulso repetitivo que recuerda más a un club que a una iglesia. Evita, cantante de Los Ángeles con formación clásica, protagoniza dos temas, y Qing se queda con “Eye of the Needle”. El dúo habla de una «familia Gabriels» ampliada y de que el EP es solo el arranque de una evolución.

Aquí va la apuesta: el formato de voces rotatorias le puede sentar mejor a Gabriels que intentar fichar a un nuevo cantante. Nadie iba a sustituir a Lusk sin quedar como una copia, y un reparto de voces cambiantes convierte al grupo en algo más cercano a un colectivo que a una banda de soul con líder. Lo que se pierde por el camino es la cara reconocible. Y eso, en un grupo cuya imagen pasaba por su cantante, no es poco.

Fecha de lanzamiento de “Blood On My Hands”

Blood On My Hands sale el 20 de noviembre de 2026 en digital y en vinilo. El sello no se ha anunciado.

Tracklist de “Blood On My Hands”

“Blood On My Hands” (con Evita)

“Break It” (con Say She She)

“Eye of the Needle” (con Qing)

“Lazy Afternoon” (con Evita)

Lo que Gabriels construyeron sobre una voz

Gabriels se formaron en Los Ángeles en 2016, y el nombre sale de St. Gabriels Avenue, la calle de Sunderland (Inglaterra) donde creció Hope. Tras dos EP en 2021, publicaron Angels & Queens en dos partes: la primera en 2022 y la segunda en 2023, que llegó al tercer puesto en Reino Unido. En 2023 pasaron por el Primavera Sound de Barcelona y de Madrid, donde nos los encontramos casi por casualidad y nos ganaron con su mezcla de soul, gospel y bases electrónicas. Lusk, por su parte, ya ha prestado su voz fuera del grupo, como en la canción para la que lo persiguió Moby. Gabriels, ahora, tienen que demostrar que el sonido era suyo.

▶ “Blood On My Hands” — Gabriels | 20 de noviembre de 2026 | Sello por anunciar

¿Seguiréis escuchando a Gabriels sin Jacob Lusk delante del micrófono?

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