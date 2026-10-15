La mujer que acusa a Geordie Greep ha contado su versión por primera vez. Lo ha hecho en Paste, con el pseudónimo de Laura, en un reportaje publicado el 14 de octubre. Según su relato, la presunta víctima no fue violada, pero sí sufrió una agresión sexual. Greep, que canceló el resto de su gira por Estados Unidos tras el concierto de Vancouver del 8 de octubre, niega haber violado a nadie y habló entonces de un malentendido.

El testimonio llega acompañado de otro: el de Cameron Campbell, teclista de su banda de gira, que asegura haber dejado el grupo de inmediato.

Lo que cuenta la presunta víctima de Geordie Greep

Según su relato, Laura y una amiga coincidieron con Greep y Campbell en un bar de Vancouver y acabaron la noche en el piso de un amigo. Ella sostiene que se quedó dormida, ebria, hacia las cinco de la madrugada y que despertó con el músico besándola sin su consentimiento. Dice que lo apartó. «No me violaron. Me agredieron sexualmente», resume en el reportaje.

Las octavillas que acusaban a Greep de violación y que circularon a la entrada de The Pearl no las repartió ella: según su versión, lo hizo un conocido sin su permiso. «Me quitaron la voz cuando se repartieron esas octavillas y esto se hizo público», explica.

El teclista que dejó la gira

Campbell, que estaba en el piso, cuenta que acudió al oír gritar a Laura, que los amigos de ella echaron a Greep y que este intentó volver varias veces. Según el teclista, Greep dijo que solo pretendía besarla en la mejilla. Campbell lo rebate con una frase seca: «Alguien que está dormido no puede consentir que le besen». Afirma que dejó la banda en ese momento, que se lo comunicó al mánager de gira y que, según le trasladó este, el resto de músicos se enfrentaron a Greep y le dijeron que su comportamiento era inaceptable.

La versión de Greep es la que dio en Vancouver: que había malinterpretado la situación, que se disculpó en el momento y que no es un violador. Paste envió el 12 de octubre un resumen detallado de los testimonios a sus representantes, que declinaron hacer comentarios.

Ese silencio empieza a pesar. Con la gira norteamericana cancelada sin un comunicado del músico (según The Fader, también Omaha y Des Moines), la única explicación pública de Greep sigue siendo la que improvisó ante su público hace casi una semana. Y una acusación así merece algo más que un correo de reembolso.

Fechas de Geordie Greep en España

La gira europea arranca el 1 de noviembre en Nimega y pasa por España el 22 de noviembre, en la sala Galileo Galilei de Madrid, y el 23 de noviembre, en Upload (Poble Espanyol), en Barcelona. Las dos fechas siguen activas en Songkick, con las entradas agotadas en DICE, y ni el artista ni los promotores han anunciado cambios.

Lo que Geordie Greep construyó tras black midi

Greep fue la voz y la guitarra de black midi, el grupo londinense de tres discos que él mismo dio por terminado en agosto de 2024, en una retransmisión en directo. Dos meses después salió The New Sound, su debut en solitario en Rough Trade, grabado en parte en Brasil con músicos de sesión locales. Desde entonces ha girado sin pausa con una banda propia, la misma que ahora pierde a su teclista y cuyo futuro, a cinco semanas de Madrid, nadie ha aclarado.

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