Big Thief llevan desde 2019 grabando todos sus conciertos, y desde este miércoles 14 de octubre diez de ellos se pueden escuchar enteros y gratis en el Big Thief Live Archive. La web, que el grupo ha ido preparando durante los últimos años, deja elegir canciones sueltas de cualquier concierto y juntarlas en listas propias: la misma canción en tres noches distintas, una detrás de otra.

Los conciertos los captaron Alice Wilder, a cargo del sonido de sala, y Aleda Deroche, que se ocupa de los monitores. Los mezcló Fabian Prynn, de la plantilla de 4AD, el sello del grupo. Y el archivo no es una colección cerrada: cada segundo martes de mes se sumará un concierto nuevo.

El Big Thief Live Archive, del disco pirata al archivo oficial

La idea parte de James Krivchenia, el batería, fascinado desde siempre por los directos de Grateful Dead y por la costumbre de aquella banda de animar a su público a grabar y compartir los conciertos. Big Thief la han llevado a su terreno: ya no hace falta cinta ni suerte, basta con abrir la página. «Every show we play holds a different energy» (cada concierto que damos tiene una energía distinta), explican en su mensaje de presentación, donde añaden que pasan mucho más tiempo de gira que en el estudio.

Un archivo así le conviene a esta banda más que otro disco en directo, porque con ellos la versión definitiva de una canción no existe. En las Noches del Botánico de Madrid, en junio, tocaron “Mr. Man” y “Christmas Day”, dos canciones inéditas, según contamos en nuestra crónica del concierto, y el repertorio llegó con cambios de última hora. Quien vio esa noche sabe que ningún disco en directo habría podido fijarla. Si hay que empezar por alguno, que sea por el concierto más antiguo del archivo y por una canción que se conozca de memoria: lo que cambia entre versiones dice más que cualquier reseña.

Para estrenar el archivo han publicado en su canal oficial de YouTube “Incomprehensible”, grabada en el 3Arena de Dublín el 29 de abril. Fue la única canción de Double Infinity que sonó en Madrid, y la tocaron hacia la mitad del repertorio.

Lo que Big Thief hacen con sus canciones

Big Thief nacieron en Brooklyn en 2015 alrededor de las canciones de Adrianne Lenker, con Buck Meek y Krivchenia como núcleo. Después de Masterpiece (2016) llegaron Capacity (2017), el doble golpe de U.F.O.F. y Two Hands (2019), Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022) y Double Infinity (2025), el primero como trío tras la salida del bajista Max Oleartchik. Su próximo paso es Horsepower, un triple álbum de 29 canciones que tocaron entero en el Ryman Auditorium de Nashville en agosto, con Gillian Welch, Iris DeMent y Lucinda Williams como invitadas, y que sigue sin fecha de publicación. Un disco que se presenta en directo antes de salir encaja con un grupo que acaba de poner sus conciertos al nivel de sus discos.

▶ “Incomprehensible” — Big Thief | 14 de octubre de 2026 | Big Thief Live Archive

¿Qué concierto de Big Thief querríais encontrar en el archivo?

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