Cinco segundos. Es lo que Michael Stipe quiere que dure 2027 sin música nueva suya. «Cinco segundos después de empezar el año habrá una canción nueva con un vídeo que prepara el terreno para el disco», ha contado en Reclaiming, el pódcast de Monica Lewinsky. El disco en solitario de Michael Stipe, que en abril prometía tener listo antes de que acabara 2026, saldrá finalmente en mayo de 2027. Todavía no tiene título oficial ni sello anunciado.

El episodio, publicado el 6 de octubre, lo pilla en plena grabación en los Electric Lady Studios de Nueva York, y Stipe llegó a ponerle a Lewinsky un trozo de una canción desde el móvil. En paralelo se ha sentado con Los Angeles Times junto a Andrew Watt, el productor con el que ya firmó “I Played the Fool” para la serie Rooster de HBO.

Peaches, la pista más jugosa del disco de Michael Stipe

De todo lo que ha soltado, lo más revelador es un nombre. Peaches estará en el disco, y Stipe ha escrito dos partes pensando en ella: «Algunas canciones son un poco disco, y a ella eso se le da muy bien. A mí no». No es una invitada nueva. La canadiense ya se coló en Collapse into Now (2011), el último disco de R.E.M., en “Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter”, que era justo la canción más gamberra de aquella despedida.

Lo que va a decepcionar a unos cuantos: el retraso es la parte menos sorprendente de la noticia. Stipe aseguraba en 2019 que tenía 18 canciones listas, y siete años después seguimos contando adelantos sueltos. Aun así, preferimos un Stipe que se acerca a la pista de baile con Peaches a uno que repita en solitario la melancolía de Automatic for the People. Él lo ve con bastante más épica: «Siento de verdad que con este disco estoy recuperando mi sitio en la música». Y ya tiene ideas para el siguiente.

El goteo de 2026 ha sido constante. “I Played the Fool” llegó en marzo; “The Rest of Ever”, en abril, estrenada en directo en el programa de Stephen Colbert, y en julio compartió “Hum Desiderata”, que mezclaba una pista instrumental del disco, coproducida con Andy LeMaster, con un poema de 1927 recitado.

Fecha de lanzamiento del disco de Michael Stipe

El álbum saldrá en mayo de 2027, sin día concreto, y su primer single se publicará con vídeo en el primer minuto del 1 de enero de 2027. Título, sello y formatos están por anunciar.

Michael Stipe, de Athens a Electric Lady

Stipe fundó R.E.M. en Athens (Georgia) en 1980 con Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry, y durante tres décadas puso voz a discos como Murmur (1983) u Out of Time (1991). Desde la separación de 2011 se ha dedicado sobre todo a la fotografía, los libros y el arte sonoro, con alguna canción suelta por el camino, como “Your Capricious Soul” en 2019. Ese mismo año dejó caer lo de las 18 canciones. Con Watt a los mandos (el mismo productor que ha pasado por discos de Pearl Jam, Iggy Pop o los Rolling Stones), su regreso tiene ya calendario: un minuto después de las campanadas.

▶ Disco en solitario (sin título) — Michael Stipe | Mayo de 2027 | Sello por anunciar

¿Os apetece un Michael Stipe con bola de espejos o le pedís que no se aleje de la guitarra?

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