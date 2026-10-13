El panorama del indie rock nórdico sigue demostrando una vitalidad inagotable, consolidándose como uno de los epicentros creativos más estimulantes de Europa, y los chicos de Bænch son la prueba viviente de ello. Tras el arrollador éxito de su aclamado EP GO-GO-GO (2025) —un trabajo que los posicionó en el mapa internacional gracias a su contagiosa energía urbana—, la banda originaria de Copenhague ha vuelto a golpear la mesa con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Mouthful of Sand, estrenado el pasado 6 de octubre.

Este corte salvaje, eléctrico y de espíritu indomable se adentra en terrenos mucho más viscerales que sus entregas anteriores. En él, el cuarteto entrelaza líneas de bajo penetrantes y sintetizadores envolventes con la desgarradora e hipnótica voz de Frederik Hjorth Rasmussen, sumergiendo al oyente en una atmósfera nocturna que explora la alienación moderna y la naturaleza catártica del caos. Mouthful of Sand sirve como el último gran adelanto y la carta de presentación definitiva antes de la llegada de su esperadísimo segundo EP, que llevará por título In Amber y que verá la luz el próximo 13 de noviembre, prometiendo consolidar su transición hacia un post-punk de garage tan oscuro como magnético.

De Copenhague al asfalto británico

Integrado por Alfred Leisgaard (guitarra eléctrica), Emil Harboe (batería), Frederik Hjorth Rasmussen (voz principal) y Thea Hamborg Kristiansen (teclados, sintetizadores y bajo), el cuarteto ha sabido construir una propuesta en vivo que es puro nervio y electricidad. Esa fuerza sobre el escenario ya los ha llevado a debutar en el legendario festival de Roskilde y a abrir los conciertos de actos de culto como Wunderhorse y Saint Clair. Ahora, Bænch se prepara para cruzar el canal de la Mancha y afrontar este otoño una larga e intensa temporada en el Reino Unido, donde recorrerán las carreteras británicas acompañando a la banda Good Health Good Wealth en su próxima gira.

BÆNCH es una banda emergente en la escena del indie rock danés con un sonido intenso, enérgico y post-punk

El radar de la prensa especializada ya apunta hacia ellos

El ruido que está generando la banda a nivel internacional no es casualidad. Su sonido magnético y su arrolladora actitud ya han captado la atención de los radares más exigentes de la prensa independiente del Reino Unido. Cabeceras británicas de la talla de Dork Magazine y Clash Magazine ya se han deshecho en elogios iniciales hacia el grupo, mientras que las ondas de la prestigiosa BBC Radio 1 ya han comenzado a amplificar su música a gran escala. Con el lanzamiento de In Amber a la vuelta de la esquina y las salas del Reino Unido listas para ser testigo de su directo, el otoño de 2026 parece estar diseñado a la medida de Bænch. No les quiten el ojo de encima.

Sonido y letras que penetran como una daga al rojo vivo

Bænch combina un post-punk atmosférico de garaje con guitarras afiladas, líneas de bajo penetrantes y sintetizadores envolventes. Su propuesta vocal destaca por una interpretación visceral y dramática a cargo de Frederik Hjorth Rasmussen, mientras que sus letras abordan la alienación moderna, el caos y la autodestrucción con total honestidad.

La propia banda describe su música como «correr por una ciudad de noche excitado, inquieto, medio perdido y medio despierto»

Canciones suyas como Skipped A Step abordan directamente la frustración y la desconexión moderna en el mundo actual. Otros sencillos como Bloody Feeling (un tema de intensidad caótica con temática de boxeo) retrata «la naturaleza catártica del caos y la autodestrucción». Su sonido general se mueve entre arrebatos de energía potentes y momentos mucho más reflexivos y oscuros, alternando esa agresividad post-punk con letras donde se mezcla la melancolía y el ansia urbana. Es una lírica visceral y un poco cruda, muy típica de la escuela post-punk nórdica actual (al estilo de bandas vecinas como Iceage).

Escucha aquí a Bænch