Gorta significa hambre en irlandés, y es el título que Madra Salach han elegido para su primer disco. Los seis dublineses lo publicarán el 15 de enero de 2027 en Island Records, con “Ribbon Factory” como primer adelanto. Para un grupo que hace un año llenaba pubs del norte de Dublín tocando el cancionero tradicional, el salto tiene algo de vértigo: estudio en Nueva York, multinacional detrás y un productor, Loren Humphrey, asociado a la escena de Brooklyn de Geese y Cameron Winter.

El disco gira alrededor de la herencia: lo que pasa de una generación a otra, lo que se carga y lo que se deja atrás. Paul Banks, cantante y autor de las letras, explica que escribe desde lo cercano para llegar a lo general. «Las ideas de anhelo, todas las clases de hambre, encajan en lo que somos como irlandeses del siglo XXI», cuenta. Las canciones las firman los seis y se grabaron en directo, con el grupo tocando a la vez en la sala.

Un sonido más áspero para el debut de Madra Salach

“Ribbon Factory” era una de las canciones fijas de sus directos, y Banks la describe como un paso hacia arreglos más punk, una pieza muy irlandesa cargada de rabia y desesperación. La portada, obra de Oscar Torrans, muestra a un blemio, una de esas criaturas sin cabeza de las leyendas antiguas que llevaban la cara en el pecho. Una imagen que encaja con un disco que mira al pasado para hablar del presente.

Que Island los fiche y les ponga a Humphrey al mando es una apuesta clara: hacer que la banda que hechizaba en el pub suene también a grupo de Nueva York sin dejar de sonar a Dublín. Lo que tenían de especial cabía en una barra de bar, y ese es justo el riesgo de este disco (perderlo por el camino). Si Gorta mantiene la tensión del EP, puede ser uno de los debuts del año.

Fecha de lanzamiento de “Gorta”

Gorta sale el 15 de enero de 2027 en Island Records.

Tracklist de “Gorta”

“Hunger”

“Ribbon Factory”

“Tunnel Tigers”

“Searrach”

“The Stolen Sheep”

“Bolg”

“She Talks to the Telly”

“Cranes”

“Circus Horse”

“The Haunted Isle of Green”

Madra Salach, del pub al Primavera

Madra Salach (perro sucio, en irlandés) nacieron de las sesiones improvisadas que Paul Banks, Adam Cullen, Jack Martin y Dara Duffy montaban en pubs del Northside dublinés; después llegaron Maxime Arnold al armonio y Jack Lawlor al bajo. Su EP de debut, It’s a Hell of an Age, salió en enero de 2026 y llegó al número 3 de la lista de discos irlandesa. Este año han pasado por The Great Escape, Roskilde o End of the Road, y han grabado “Turkish Song of the Damned” para el homenaje a Shane MacGowan en el que también participan U2. Ahora encadenan entradas agotadas en Reino Unido, Irlanda y Norteamérica, y en España ya tienen cita: están en el cartel del Primavera Sound 2027, donde llegarán con Gorta recién publicado.

▶ “Gorta” — Madra Salach | 15 de enero de 2027 | Island Records

¿Os preocupa que el estudio neoyorquino les quite el olor a pub que los hizo especiales?

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