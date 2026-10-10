Geordie Greep ha cancelado sus conciertos en Estados Unidos de los próximos días, previstos en Boise, Salt Lake City, Boulder y Denver. Las cancelaciones llegan después de que, el jueves 8 de octubre, una persona repartiera octavillas a la entrada de su concierto en Vancouver (Canadá) en las que se le acusaba de violación. El músico negó la acusación desde el escenario esa misma noche. De momento no ha hecho ninguna declaración pública sobre la cancelación de las fechas.

Qué pasó en Vancouver

Según han informado Stereogum, Consequence y Rolling Stone, las octavillas se repartieron entre el público que esperaba para entrar en la sala, The Pearl. Hacían referencia a algo ocurrido la madrugada de ese mismo día. El concierto empezó con mucho retraso, y Greep salió al escenario sin su banda.

Antes de tocar, se dirigió al público. Contó que la noche anterior había salido de bares con parte de la banda y que, ya tarde y en una fiesta en una casa, había malinterpretado la situación con una persona e intentó un acercamiento que no fue correspondido. Según su versión, se disculpó en el momento. «Fue un completo malentendido por mi parte (…) Nunca violaría a una mujer. No soy un violador. No fue así como ocurrió», dijo, según recoge Stereogum.

Greep explicó también que no quería obligar a sus músicos a actuar en esas circunstancias. Ofreció devolver el dinero de la entrada a quien quisiera irse y anunció que donaría la recaudación de la noche a una organización de Columbia Británica que atiende a víctimas de violencia sexual. Después tocó un set en solitario para quienes se quedaron.

Las cancelaciones de la gira norteamericana

Al día siguiente, el 9 de octubre, quienes tenían entrada para Boise y Salt Lake City (previstos para el 9 y el 10 de octubre), Boulder (12 de octubre, Fox Theatre) y Denver (13 de octubre, Cervantes’ Masterpiece Ballroom) recibieron correos de las salas en los que se les comunicaba que los conciertos no se celebrarían y que se les reembolsaría el importe. Las cancelaciones se comunicaron sin un comunicado del músico. Las dos últimas fechas de esa gira, en Omaha (14 de octubre) y Des Moines (15 de octubre), no figuraban como canceladas cuando Stereogum y Rolling Stone publicaron la noticia, aunque Paste ya informaba de que se había suspendido el resto del recorrido.

Greep tiene previsto empezar el 1 de noviembre en Nimega (Países Bajos) una gira europea que incluye, según Songkick, dos fechas en España: el 22 de noviembre en la sala Galileo Galilei de Madrid y el 23 de noviembre en Upload, en Barcelona. Por ahora no se ha anunciado ningún cambio en esas fechas.

Geordie Greep después de Black Midi

Nacido en Londres en 1999, Greep fue cantante y guitarrista de Black Midi, el grupo que formó con compañeros de la BRIT School y que publicó tres discos entre 2019 y 2022. En agosto de 2024, el propio Greep dio por terminado el grupo durante una retransmisión en directo, y semanas después anunció The New Sound, su primer disco en solitario, publicado por Rough Trade el 4 de octubre de 2024 y grabado en parte en Brasil con músicos de sesión locales. Desde entonces ha girado de forma casi continua con una banda propia: este año ha pasado por Australia, Europa y Estados Unidos, la gira que ahora queda interrumpida.

▶ “The New Sound” — Geordie Greep | 4 de octubre de 2024 | Rough Trade

¿Teníais entrada para alguna de sus fechas de noviembre en Madrid o Barcelona?

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