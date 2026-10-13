El secreto aguantó lo justo. El 8 de octubre, Fontaines D.C. vendieron en sus fiestas de escucha un siete pulgadas de etiqueta blanca con “Where Is Gone?”, y el fin de semana la canción ya corría por internet. El grupo la publicó oficialmente el lunes 12 de octubre en XL Recordings como tercer y último single de Dopamine Chamber, que sale este viernes. Es también la primera canción de su historia con una voz invitada, la de Rosalía.

Después de “Marianne” y “Tongue”, llega una balada de cuerdas, producida como todo el disco por James Ford, en la que Grian Chatten y Rosalía se turnan las estrofas, se juntan en el estribillo y cantan, los dos en inglés, sobre una relación que se está deshaciendo. Es la octava de las once pistas del tracklist que ya os contamos.

Lo cómodo habría sido sentar a Rosalía en un tema de guitarras y dejar que el contraste hiciera el trabajo. El grupo la lleva a su terreno menos conocido, y eso es más valiente que el propio fichaje.

“Where Is Gone?”, un single que empieza en “Los Ángeles”

El porqué lo ha contado el guitarrista Carlos O’Connell. En el comunicado asegura que es fan de Rosalía «desde su primer disco, que era precioso», y en la radio australiana triple j fue más allá: le atraía que intentara «mantener viva la tradición de la música española y el flamenco», algo que veía «muy parecido a lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento» con la tradición irlandesa.

Ese primer disco es Los Ángeles (2017), el de los cantes a guitarra con Raül Refree, que hoy suena casi a otra artista. Que un grupo de Dublín la eligiera por ahí, y no por Motomami, tiene gracia. A ella, además, le llega en una semana redonda: el sábado actuó en Saturday Night Live, y días antes recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales por LUX.

La prueba de verdad está a unos cuantos días: el grupo toca en Madrid y en Barcelona, sin invitados anunciados. Si Rosalía no aparece en ninguna de las dos noches (sobre todo en Barcelona, que le pilla en casa), será la ocasión más claramente desaprovechada de toda la gira.

Fecha de lanzamiento de “Dopamine Chamber”

Dopamine Chamber, quinto disco de Fontaines D.C., sale el viernes 16 de octubre de 2026 en XL Recordings, en vinilo, CD y digital.

Fechas y entradas de Fontaines D.C. en España

Jueves 22 de octubre , Madrid : Movistar Arena.

, : Movistar Arena. Sábado 24 de octubre, Barcelona: Sant Jordi Club.

Entradas y detalles, en nuestra guía de la gira de Fontaines D.C. en España.

Fontaines D.C., cinco discos sin invitados

Formados en Dublín en 2017, Fontaines D.C. debutaron con Dogrel (2019), disco del año para Rough Trade y BBC Radio 6 Music. A Hero’s Death (2020) les valió una nominación al Grammy al mejor disco de rock, y Skinty Fia (2022), su primer número uno en Reino Unido. Con Romance (2024) llegaron a XL y a James Ford. En ninguno de esos discos se coló una voz que no fuera la de Chatten. Que la norma caiga justo en el disco en que el grupo menos se parece a sí mismo no parece casualidad: si alguna vez iban a abrir la puerta, era con las guitarras ya en segundo plano.

▶ “Where Is Gone?” — Fontaines D.C. y Rosalía | 12 de octubre de 2026 | XL Recordings

¿Apostáis por ver a Rosalía subir al escenario del Sant Jordi Club el 24 de octubre?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.