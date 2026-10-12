Sin móviles en la sala y con apenas unas horas de aviso en redes, The Raconteurs volvieron a tocar juntos el sábado 10 de octubre, por primera vez desde diciembre de 2019. Fue en Nashville, en la segunda noche de Jack White en The Truth, una sala recién estrenada en la ciudad. White, Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler cerraron el concierto con cinco canciones seguidas: “Steady, As She Goes”, “Hands”, “Level”, “Broken Boy Soldier” y “Carolina Drama”.

La reunión tenía algo de truco a la vista. Keeler ya toca la batería en la banda con la que White está presentando Frozen Charlotte, así que media formación estaba en el escenario desde el principio. Faltaban Benson y Lawrence, y White y Benson ya habían dejado caer alguna pista esa misma mañana. Como el concierto era sin teléfonos, las únicas imágenes que circulan son las del fotógrafo David James Swanson.

Veintidós inéditos para releer un disco de 2006

A principios de mes, Third Man Records anunció Broken Boy Soldiers XX, el paquete número 70 de The Vault, su serie por suscripción, dedicado a los veinte años del debut del grupo. Son 23 pistas, 22 de ellas inéditas, repartidas en tres vinilos. La pieza central es el primer concierto de su historia, en Liverpool el 20 de marzo de 2006, con todo el disco y dos versiones: “A House Is Not A Motel”, de Love, y “Headin’ For The Texas Border”, de los Flamin’ Groovies.

La otra mitad son maquetas y tomas descartadas de las sesiones, grabadas en el estudio que Benson tenía en el ático de su casa de Detroit. Entre ellas hay una canción que nadie había oído, “Mech Royal”, una maqueta de “Level” y una toma alternativa de “Blue Veins” que se va a los siete minutos. Como extra, una tira de película con fotogramas del vídeo de “Steady, As She Goes” que dirigió Jim Jarmusch. Quien quiera la caja tiene hasta el 31 de octubre para suscribirse.

Durante veinte años se ha hablado de The Raconteurs como el grupo paralelo de Jack White, el sitio al que iba cuando se aburría de The White Stripes. Las maquetas de esta caja cuentan otra cosa. Las primeras canciones salen a medias entre Benson y White, y el ático era de Benson. Benson merecía este crédito hace tiempo; ahora llega en vinilo cobrizo.

Tres de los cuatro, además, ya trabajaban juntos antes de que existiera el grupo: Lawrence y Keeler fueron la base rítmica de Van Lear Rose (2004), el disco de Loretta Lynn que produjo White y que Third Man acaba de reeditar ampliado.

La reunión pendiente de The Raconteurs

The Raconteurs se presentaron en 2006 con Broken Boy Soldiers y “Steady, As She Goes”, un single que sonaba a clásico desde la primera escucha. Dos años después llegó Consolers of the Lonely (2008), más largo y más ambicioso, y luego un silencio de once años que solo rompió Help Us Stranger (2019). La gira de aquel disco terminó a finales de 2019 y desde entonces cada uno siguió a lo suyo: White, con su carrera en solitario; Benson, con sus discos; Lawrence, entre The Greenhornes y The Dead Weather; Keeler, hasta acabar en la banda de directo de White. Nadie ha hablado de disco nuevo, y el sábado tampoco.

▶ “Broken Boy Soldiers XX” — The Raconteurs | Suscripción hasta el 31 de octubre de 2026 | Third Man Records

¿Os apetece un cuarto disco de The Raconteurs o preferís que la reunión se quede en esta noche de Nashville?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.