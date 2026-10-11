Dos semanas después de que les vaciaran la furgoneta en Los Ángeles, Florence Road publican la canción más despreocupada que han escrito. “Wish Upon You”, el nuevo single del cuarteto irlandés, salió el 9 de octubre en Warner y llega después de “7563”, el tema suelto que estrenaron en agosto. Ninguno de los dos viene con disco anunciado, pero ambos suenan a banda que ya tiene uno en la cabeza.

La gira norteamericana que acaban de cerrar estuvo a punto de quedarse en dos fechas. Tras tocar en el Troubadour de West Hollywood el 23 de septiembre, alguien se llevó de su furgoneta las guitarras y las pedaleras, y tuvieron que cancelar su paso por el Ohana Festival, el que organiza Eddie Vedder en Dana Point (California). Vedder les buscó otro hueco en el cartel y le prestó a Lily Aron su Telecaster negra, la de la pegatina de Joe Strummer. Siguieron hasta el Bowery Ballroom de Nueva York y terminaron la gira la semana pasada.

Con ese telón de fondo, uno esperaría una canción de rabia. Es justo lo contrario. Según el grupo, “Wish Upon You” no tenía plan y acabó convertida en canción de amor casi sin querer: «Es probablemente una de las canciones más sencillas y decididas que hemos escrito. No hay una gran tristeza detrás ni una historia complicada».

La letra, eso sí, es menos plácida de lo que la pintan. Entre los versos de enamoramiento se cuela alguien que reconoce no funcionar bien a medio gas y que espera, con los nervios a flor de piel, a que la otra persona se decida. Es la misma voz que en “heavy”, uno de sus primeros singles, pedía que le dijeran que la cosa no pesaba tanto; solo que ahora se permite creer que sí, que esta vez sale bien. La voz de Aron sigue mandando, y el grupo la empuja con guitarras abiertas y coros que suben de tono justo antes del estribillo.

Nuestra apuesta: es la mejor carta de presentación que podían tener de cara a un primer disco. Florence Road han sido hasta ahora la banda del estribillo dolido, y resulta que la alegría les queda igual de bien (quizá mejor). Para un grupo que todavía se está ganando el público festival a festival, una canción así funciona a plena luz del día y con la gente aún llegando al escenario.

Florence Road, de Bray al Primavera Sound

Lily Aron (voz y guitarra), Emma Brandon (guitarra), Ailbhe Barry (bajo) y Hannah Kelly (batería) son amigas desde niñas en Bray, en el condado de Wicklow, y empezaron a llamar la atención en TikTok con versiones grabadas con objetivo ojo de pez. Ficharon por Warner, publicaron la mixtape Fall Back (2025) y el EP Spring Forward (2026), entraron en la lista Sound of 2026 de BBC Radio 1 y este verano compartieron cartel con Wolf Alice en Finsbury Park, después de girar con The Last Dinner Party. En España ya las vimos en el Primavera Sound 2026, en la noche en que la tormenta tumbó los escenarios grandes y ellas siguieron tocando. Repiten en el Primavera Sound 2027, y todo apunta a que llegarán con más canciones como esta en la maleta.

▶ “Wish Upon You” — Florence Road | 9 de octubre de 2026 | Warner

¿Os gustan más Florence Road cuando cantan desde el bajón o en este modo feliz?

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