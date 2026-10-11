El Monegros Desert Festival 2027 ya tiene fecha: el sábado 31 de julio de 2027, en el desierto de Fraga (Huesca), con su formato de siempre de unas 22 horas seguidas de música electrónica. El cartel aún no se ha anunciado. Aquí tienes lo que se sabe, cómo llegar y lo que dejó la edición récord de 2026, y lo actualizaremos con cada novedad.

Fecha y lugar del Monegros Desert Festival 2027

Fecha: sábado 31 de julio de 2027, con sesión continua hasta la mañana del domingo 1 de agosto

sábado 31 de julio de 2027, con sesión continua hasta la mañana del domingo 1 de agosto Lugar: desierto de Los Monegros, junto a la N-II, en Fraga (Huesca)

desierto de Los Monegros, junto a la N-II, en Fraga (Huesca) Formato: unas 22 horas ininterrumpidas de techno y electrónica en varios escenarios

Cartel del Monegros Desert Festival 2027

Todavía no hay nombres confirmados. En 2026 el primer avance llegó en primavera y el cartel completo, con más de 120 artistas, a finales de mayo. Lo publicaremos aquí en cuanto se anuncie.

Entradas del Monegros Desert Festival 2027

Tras cerrar la edición de 2026, la organización puso a la venta una primera tanda de 5.000 entradas Early Bird para 2027 en su web oficial. Actualizaremos esta sección con los precios de cada fase.

Cómo llegar al Monegros Desert Festival

El recinto está en pleno desierto, junto a la N-II en el término de Fraga, entre Lleida y Zaragoza. Lo más práctico son los autobuses que el propio festival organiza desde distintas ciudades de España y del extranjero; horarios y reservas, en la web oficial. Conviene ir preparado para el calor del día y el fresco de la noche.

Noticias del Monegros Desert Festival en CrazyMinds

Preguntas frecuentes sobre el Monegros Desert Festival 2027

¿Cuándo es el Monegros Desert Festival 2027?

El sábado 31 de julio de 2027, con música hasta la mañana del domingo.

¿Dónde se celebra?

En el desierto de Los Monegros, en el término municipal de Fraga (Huesca).

¿Quién toca en Monegros 2027?

El cartel aún no se ha anunciado.

¿Cuánto dura el festival?

Unas 22 horas seguidas, desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo.

Ediciones anteriores del Monegros Desert Festival

Monegros Desert Festival 2026

El 25 de julio de 2026, la 33.ª edición batió su récord con más de 60.000 asistentes de 97 países, entradas agotadas y más de 120 artistas, con Richie Hawtin, Amelie Lens, Paco Osuna, Joseph Capriati, Len Faki, Klangkuenstler e Indira Paganotto entre los nombres principales. Fue también el estreno de OUTWORLD, un escenario de 360 grados para 20.000 personas.

Historia del Monegros Desert Festival

La familia Arnau organizó su primera fiesta en el desierto a principios de los noventa, inspirada en las raves al aire libre británicas, y desde entonces Monegros se ha convertido en una de las grandes citas de la electrónica europea. Juan y Cruz Arnau siguen al frente de un festival que mantiene su formato de jornada única y maratoniana y que en los últimos años ha sumado escenarios en colaboración con marcas como Awakenings o elrow.

▶ Monegros Desert Festival 2027 | 31 de julio | Desierto de Los Monegros, Fraga (Huesca)

¿Te ves aguantando las 22 horas en el desierto?

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