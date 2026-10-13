El lunes 12 de octubre, Doechii volvió al pantano. El single “Bombs”, su primera canción en solitario de 2026, reabre las Swamp Sessions, la serie de vídeos con la que preparó el terreno de Alligator Bites Never Heal y que había dado por cerrada en diciembre con “girl, get up.”, junto a SZA. El vídeo lo ha dirigido ella misma, y con la canción llegó una carta escrita a mano, colgada en Instagram, que cuenta más del disco que viene que la propia canción.

Conviene recordar de dónde sale el formato. En julio de 2024, la rapera de Tampa empezó a publicar canciones escritas contrarreloj (ponía un temporizador de una hora y colgaba lo que saliera, con vídeo incluido). De ahí vinieron “Nissan Altima”, “Bullfrog” o “Catfish”, que acabaron en la mixtape, y buena parte del boca a boca que la llevó al Grammy a mejor álbum de rap. Recuperar la serie ahora es volver al lugar exacto donde el público se enamoró de su manera de rapear, justo antes del salto más grande de su carrera.

Un año en silencio y una carta para el disco de debut

2026 había sido un año callado. Aparte de “Runway”, el dueto con Lady Gaga para la secuela de El diablo viste de Prada, nada propio. En junio, al recoger un premio BET por “girl, get up.”, avisó de que tenía un single que iba a dejar a todo el mundo tieso. “Bombs” no es exactamente eso: es una pieza corta, una loosie (canción suelta, sin disco detrás), con rimas disparadas en ráfaga sobre una base nerviosa y entrecortada. Funciona más como declaración que como single de radio.

La declaración de verdad está en el papel. «He pasado los últimos años reaprendiendo el hip-hop como una estudiante. Estudiando su lenguaje, su historia, sus raíces», escribe. Habla de estirarlo hacia otros géneros y otros sonidos, y de una misión: ver a la mujer negra en el centro del hip-hop y del pop, y convertirse en el icono de piel oscura que buscaba de niña. Varios medios estadounidenses presentan “Bombs” como el prólogo de su primer álbum de estudio, un matiz que importa: Alligator Bites Never Heal, con todos sus premios, se publicó como mixtape. No hay título ni fecha.

Nuestra apuesta: la carta pesa más que la canción. “Bombs” es un calentamiento afilado (a Doja Cat le bastó para pedir en X que la escuche cualquiera a quien le importe el rap), pero lo que promete Doechii, llevar la técnica a terrenos de pop sin rebajarla, es lo que la mixtape ya hacía mejor que casi nadie. El listón lo puso ella misma, y está altísimo.

Al público español le toca esperar a junio. Doechii encabeza el cartel del Primavera Sound 2027, del 3 al 5 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, en lo que será su debut en España, como contamos en nuestro análisis del cartel. Si el álbum llega antes (no está confirmado), el Fòrum podría ser uno de los primeros sitios donde suene en directo.

Doechii, del pantano de Tampa al Grammy

Jaylah Hickmon creció en Tampa (Florida), se dio a conocer con vlogs en YouTube y colgó su primera canción en SoundCloud en 2016. En 2022 firmó con Top Dawg Entertainment y Capitol, y ese mismo año publicó el EP she / her / black bitch, con SZA en “Persuasive”. El caimán de Alligator Bites Never Heal (agosto de 2024), animal oficial de Florida, era un guiño a su apodo de Swamp Princess. Con ese disco se convirtió en la tercera mujer que gana el Grammy a mejor álbum de rap, y “Anxiety” le dio su primer top 10 en Estados Unidos y el Grammy a mejor vídeo en 2026. Que con ese palmarés vuelva ahora al formato más crudo de su carrera dice bastante de cómo quiere que se la escuche.

▶ “Bombs” — Doechii | 12 de octubre de 2026 | Top Dawg Entertainment

¿Os cuadra que Doechii haya elegido una pieza tan corta y tan de rapera para abrir la etapa en la que dice querer conquistar el pop?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.