Lo de Rocketship en abril parecía una vuelta de aniversario y poco más: reedición en vinilo de A Certain Smile, A Certain Sadness por sus 30 años y cinco conciertos en la Costa Oeste, los primeros en ocho años. Resulta que había un nuevo disco detrás. Hurt Feelings sale el 30 de octubre en Darla, y es el primero del grupo desde Here Comes… Rocketship, que Dustin Reske se autoeditó en 2006. El primer adelanto, “New Threats”, ya está en YouTube.

Durante tres décadas, el grupo ha sido sobre todo un disco: aquel debut de 1996 en Slumberland, ocho canciones que mezclaban la dulzura del twee, órganos de pop espacial y guitarras con ruido de fondo. Nunca vendió mucho y estuvo años descatalogado (las copias originales llegaron a pagarse a más de 200 dólares), pero se convirtió en una de esas contraseñas del indie pop que se pasan de mano en mano. Las cinco fechas de abril, con grupos actuales de Slumberland como The Umbrellas o Tony Molina de teloneros, dejaron claro que esa contraseña ha cambiado de generación.

“New Threats”, séptima de las diez canciones, es la primera muestra de una formación que ya no es la de 1996, aunque conserva un hilo con ella. Junto a Reske están hoy la cantante Ellen Osborn, el batería Adam Bayer, la bajista Angie Fritz y Jim Rivas, que ya tocaba la batería en el debut.

Una opinión que alguien discutirá: Hurt Feelings parte con ventaja precisamente porque nadie le pide que esté a la altura de A Certain Smile, A Certain Sadness. Los grupos de un solo disco de culto suelen hundirse al intentar repetirlo; Rocketship han tardado tanto que ya no compiten con aquel chico de Sacramento, sino con lo que suena hoy en sellos como Slumberland, y ahí juegan en casa.

Fecha de lanzamiento de “Hurt Feelings”

Hurt Feelings se publica el 30 de octubre de 2026 en Darla, que ya lo tiene en preventa. De momento no se han anunciado fechas en España.

Tracklist de “Hurt Feelings”

“Lovers”

“Passing Clouds”

“The Fresh American”

“Hotwired for Love”

“Still Illin’”

“Hurt Feelings”

“New Threats”

“Dewy-Eyed Doe-Nix!”

“More Tearz”

“O Grande Amor”

El cierre tiene trampa: “O Grande Amor” comparte título con el clásico de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Si es una versión o una coincidencia, lo sabremos el día 30.

Lo que Rocketship le deben a un órgano de Felt

Reske fundó Rocketship en Sacramento a principios de los noventa después de escuchar “Song for William S. Harvey”, de Felt, y quedarse con su órgano en la cabeza. Con Verna Brock al bajo, Heidi Barney a los teclados y Jim Rivas a la batería, publicó dos singles en Bus Stop (“Hey, Hey Girl” en 1994 y “Honey, I Need You” en 1995) antes del debut en Slumberland. La formación original se deshizo poco después y Reske siguió casi en solitario, con un split con Trace en 2003 y Here Comes… Rocketship en 2006. A mediados de la década pasada volvió a publicar canciones en digital, se encontró con Osborn y empezó, sin prisa ninguna, el disco que ahora ve la luz.

▶ “Hurt Feelings” — Rocketship | 30 de octubre de 2026 | Darla

¿Pedimos ya una visita a España o preferís que Rocketship sigan siendo un secreto de disco y auriculares?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.