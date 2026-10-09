A Judeline le ha durado poco el papel de invitada. Dos meses después de que “BbY WOW”, la canción que comparte con KAROL G y rusowsky, la subiera a lo más alto del Billboard Global 200 y del Top Global de Spotify, la gaditana publica hoy, 9 de octubre, “La Falda”, su nuevo single, con videoclip y reparto de película. Es su primera canción propia desde aquel número uno.

La ha escrito y producido a medias con Isaiah Beard y John Blanda, y mezcla raíz flamenca con una producción de hoy, con un sample de Yann Tiersen de por medio. Habla de deseo, pero desde el control: aquí manda ella, y la letra no deja margen para la duda.

Elegir a Tiersen es jugar con fuego. Pocas músicas están tan pegadas a una película como la suya a Amélie (2001), y quien la haya visto pensará antes en Montmartre que en el Atlántico de Cádiz. Judeline ya hizo suyo todo lo que tocaba en Bodhiria, que colocamos octavo entre los mejores discos nacionales de 2024.

Judeline lleva “La Falda” a una Andalucía con logo

El vídeo lo dirige Jacob Parra-Mena, que el año pasado firmó el de “Smokin Potna” para Jordan Ward, y lo protagoniza ella junto al actor mexicano Diego Calva (el Manny Torres de Babylon, papel que le valió una nominación al Globo de Oro), con una aparición de Rossy de Palma. El cameo tiene más miga de lo que parece: antes de que Almodóvar la descubriera en un café de Madrid, Rossy cantaba y bailaba en Peor Imposible.

La estética bebe de la iconografía española y de la luz y los colores de Andalucía, con vestuario de Dior y Mahou entre los colaboradores (la cerveza, por cierto, es madrileña). Sobre el papel es el lanzamiento de Judeline con más marcas por metro cuadrado, y eso tiene un riesgo evidente: que la postal pese más que la canción. Habrá quien lo llame madurez; a nosotros nos suena más a campaña.

El momento, eso sí, lo justifica. Además de cantar en “BbY WOW”, Judeline coescribió cuatro canciones de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el último disco de KAROL G, y esta misma semana su “Soldadito español” a capela en La Revuelta, la versión que canta para La bola negra de Los Javis, corría por todas partes. Antes había puesto voz a la banda sonora de TRON: Ares junto a Trent Reznor y Atticus Ross. “La Falda” llega a un público enorme que la conoce por un estribillo ajeno. Ahora le toca conseguir que se aprenda su nombre.

Judeline, de los Caños al Sant Jordi

Lara Fernández Castrelo nació en Jerez de la Frontera en 2003, creció en Los Caños de Meca y lleva en la música la herencia venezolana de su familia. Asomó en Desclasificados (2020), de Alizzz, autoeditó el EP De La Luz (2022) y fichó por Interscope, que publicó Bodhiria en 2024 (tres nominaciones a los Latin Grammy después). En 2025 agotó tres noches en el Circo Price, debutó en Coachella, abrió a media tarde el sábado del Primavera Sound y sacó el EP Verano Saudade, con Dellafuente, Amaia, Pa Salieu, Sega Bodega y MC Morena. En febrero de 2026 dio el salto al Movistar Arena y al Palau Sant Jordi. Ocho meses después, el reto ya no es llenar recintos, sino retener a quien llegó por la canción de otra.

▶ “La Falda” — Judeline | 9 de octubre de 2026 | Interscope

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