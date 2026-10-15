Diez años y catorce tramos de gira después, Guns N’ Roses van a parar. Slash lo contó el 12 de octubre en Trunk Nation, el programa de Eddie Trunk en SiriusXM: cuando acaben los conciertos de noviembre y diciembre en India, Indonesia, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, el grupo se queda sin gira en 2027. «El año que viene, básicamente, Guns está de descanso». El hueco es para lo que lleva una década pendiente: terminar un disco.

El problema, según él, nunca ha sido la falta de ideas. «Tenemos muchísimo material, y está desperdigado por todas partes». Axl Rose y Duff McKagan escriben cada uno por su lado, y juntar a la banda para componer mientras se encadenan estadios es, en sus palabras, casi imposible: «En la carretera no funciona». En agosto ya hablaba de mucha composición en marcha sin poner fechas. Ahora, al menos, hay un calendario vacío.

Un 2027 sin gira para Guns N’ Roses, pero no para Slash

Que Guns descansen no significa que Slash lo haga. El 26 de febrero sale Flying Blind, su quinto disco con Myles Kennedy & The Conspirators, y con él llega una gira mundial que en España pasará solo por el Azkena Rock Festival, el 17 de junio. Conviene recordarlo antes de imaginar a la banda encerrada en un estudio de enero a diciembre.

El plan que describió tiene dos pasos. Primero, reunir en un mismo lanzamiento las canciones que ya han ido saliendo; después, un álbum de material original. Si llega, sería el primero con Axl, Slash y Duff desde The Spaghetti Incident? (1993), y el primero de estudio desde Chinese Democracy, que cumple dieciocho años en noviembre (sí, ya es mayor de edad).

Cuatro años de singles sacados del archivo

Lo último fueron “Atlas” y “Nothin’”, publicadas en diciembre de 2025 y producidas por Axl Rose y Caram Costanzo. Las dos parten de material antiguo de Rose, con bajos y guitarras regrabados, igual que antes “Perhaps” y “The General” (2023) o “Absurd” y “Hard Skool” (2021). “Absurd”, de hecho, era la vieja “Silkworms” de la época de Chinese Democracy con otro nombre. Slash lo admite sin rodeos: aquellas dos fueron las primeras maquetas rehechas y “Atlas” y “Nothin’”, las últimas. Esa tanda de rescates ya está cerrada, y lo siguiente pide a los tres en la misma sala.

Nuestra apuesta: un año sin estadios es lo único que Guns N’ Roses no habían probado desde 2016, y si en 2028 sigue sin haber disco, se acabaron las excusas logísticas.

España se quedó fuera de la gira europea de 2026. Su última visita fue el 9 de junio de 2025 en el Estadi Olímpic de Barcelona, y ahora la siguiente no llegará antes de 2028.

Guns N’ Roses, una banda que sabe esperar

Nacidos en Los Ángeles en 1985, Guns N’ Roses debutaron con Appetite for Destruction (1987) y se convirtieron en la banda de hard rock más grande del planeta con Use Your Illusion I y II (1991). Después llegaron las salidas, los pleitos y un Axl Rose casi en solitario que tardó quince años en entregar Chinese Democracy. La reunión de 2016, que arrancó en el Troubadour, ha llenado estadios durante una década y ha dejado canciones sueltas, pero ningún disco. Por primera vez desde entonces, tienen doce meses sin una sola fecha.

¿Creéis que un año sin gira bastará para que Guns N’ Roses terminen por fin un disco con Slash, Axl y Duff?

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