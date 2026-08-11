La espera no ha terminado, pero al menos parece que avanza. Slash ha vuelto a hablar sobre el eterno nuevo álbum de Guns N’ Roses, y esta vez sus palabras suenan algo más concretas: hay «mucha composición en marcha» dentro de la banda y las ganas de volver al estudio son reales. Lo ha contado en una entrevista con el pódcast de Rolling Stone Australia, apenas unos meses después de que el grupo anunciara nuevos singles y una gira mundial que los ha tenido de gira durante buena parte de 2026.

Slash confirma que hay «mucha composición en marcha», pero sin plazos

Durante la conversación, Slash explicó que dentro de la formación hay mucha escritura en marcha y que la banda espera meterse en el estudio pronto. Sin embargo, el guitarrista fue claro en un punto: cualquier material nuevo tendrá que esperar a que termine su compromiso con Myles Kennedy y The Conspirators, con quienes acaba de completar un disco que llegará justo después de que termine la actual gira de Guns N’ Roses.

«Acabamos de terminar el nuevo disco que sale después de esta gira de Guns, y luego nos vamos de gira. Sale en febrero. Así que justo cuando termine esta gira, empieza esa otra», explicó Slash sobre su calendario con Conspirators, dejando claro que el orden de prioridades ya está decidido antes de que Guns N’ Roses vuelva a pisar un estudio en serio.

De «Chinese Democracy» a la reunión de 2016: una historia marcada por la espera

Formada en 1985 en Los Ángeles, Guns N’ Roses se convirtió en una de las bandas más influyentes del hard rock con Appetite for Destruction, pero su historia reciente es la de una banda que tardó dieciocho años en publicar un disco. Tras el éxito arrollador de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II en 1991, y en medio de tensiones internas, cambios de formación y salidas sonadas, el grupo no volvió a publicar un álbum de estudio hasta Chinese Democracy en 2008, un proceso tan largo que se convirtió en sinónimo de retraso eterno en la industria musical. Ni Slash ni el bajista Duff McKagan participaron en ese disco: el último álbum en el que ambos aparecieron junto a la banda fue el de versiones The Spaghetti Incident?, en 1993.

Esa historia de espera es exactamente el contexto en el que hay que leer las nuevas declaraciones de Slash. Desde que él y Duff McKagan regresaron a la formación en 2016 junto a Axl Rose, el guitarrista ha ido dejando caer, año tras año, que un nuevo álbum estaba en camino, sin que ese disco haya llegado a materializarse. Ya en 2019 aseguraba que había material y cosas en marcha para un nuevo trabajo, matizando que con Guns N’ Roses nunca se puede planificar con antelación. A finales de 2025 fue un paso más allá y habló de mucho material acumulado, aunque avisó de que todo dependía de la disciplina del grupo para sentarse a trabajarlo en serio. Ahora, en agosto de 2026, el mensaje vuelve a repetirse, esta vez con un matiz: la escritura ya está sucediendo, aunque el estudio siga esperando.

Antes toca gira, Conspirators y ningún plan de romper la banda

Más allá del nuevo material, Slash también quiso dejar claro que su implicación con Guns N’ Roses sigue tan intacta como siempre. El guitarrista aseguró no tener ninguna intención de volver a dejar la banda, algo que ya hizo durante años tras su salida en los noventa.

«Lo hago porque me encanta hacerlo. Simplemente me gusta tocar con esos tíos, nos juntamos y tocamos. Es así de simple», resumió Slash sobre su relación actual con Axl Rose y Duff McKagan, en un tono que contrasta con las tensiones que definieron a la banda durante buena parte de su historia.

Antes de que ese nuevo álbum de Guns N’ Roses sea una realidad, la agenda de Slash está lejos de quedar vacía. Además del disco con Myles Kennedy y The Conspirators previsto para febrero de 2027, el guitarrista también ha anunciado planes para una gira internacional en torno a Orgy Of The Damned, su disco de versiones de blues publicado en 2024. Es decir: entre giras, discos paralelos y compromisos ya cerrados, cualquier sesión de estudio seria con Guns N’ Roses tendrá que esperar turno, aunque Slash insiste en que la voluntad y el material ya están ahí.

Lo que sí queda claro es que la narrativa alrededor de este disco lleva ya varios años construyéndose a base de pistas sueltas, entrevistas y promesas sin fecha. Desde el regreso de la formación clásica en 2016, Guns N’ Roses ha ido publicando material suelto en formato de singles, como “Absurd”, “Hard Skool”, “Precious” o “The General”, además de los más recientes “Nothin” y “Atlas”, pero nunca ha llegado a cerrar ese ansiado álbum completo de estudio que los fans llevan reclamando desde Chinese Democracy. La pregunta, con Slash a la cabeza y su calendario cada vez más lleno, sigue siendo la misma de siempre: ¿cuándo será por fin el momento?

¿Crees que Guns N’ Roses conseguirá por fin cerrar ese nuevo álbum, o crees que volverá a quedarse en la fase de las promesas?

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