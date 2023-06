Crónica del Primavera Sound Madrid (Ciudad del Rock de Arganda, 2023)

Cuando el Primavera Sound anunció su aterrizaje en Madrid, en una edición dual con Barcelona, estábamos seguros de que íbamos a experimentar muchas emociones fuertes, pero lo que no imaginábamos es que el desarrollo de esta primera edición iba a tener tantos giros de guión como hemos vivido la pasada semana.

Unos días antes de que el Primavera Sound nos diese la bienvenida en Arganda, la música había comenzado a sonar en diversas salas de la ciudad con la siempre exquisita programación del ciclo Primavera en la ciudad. Esta sana costumbre de los organizadores del festival de involucrar a la salas de conciertos de la ciudad durante la semana anterior hace que podamos disfrutar de conciertos que son auténticas joyas, como lo fue la actuación de The War on Drugs y Cloud Nothing el lunes en la Riviera, la de St. Vincent el martes en el mismo lugar o el maravilloso privilegio de escuchar las canciones de Pet Shop Boys en Joy Eslava. Hubo muchas más citas a lo largo de la ciudad, pero desgraciadamente, no podemos estar al mismo tiempo en todas partes, como dice la película triunfadora en los Oscar de este año, y tuvimos que contentarnos con estas pequeñas piezas de felicidad musical.

