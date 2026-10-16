En 1986, Anton Corbijn se llevó a U2 al desierto de California para hacer las fotos de The Joshua Tree. Cuarenta años después ha vuelto con ellos al mismo paisaje, aunque esta vez para reírse un poco del grupo. En el vídeo de “The Greatest Show On Earth”, publicado este jueves 15 de octubre, el director holandés presenta a la banda como una secta religiosa en la que el trabajo duro lo hacen las mujeres. El single de U2 es el tercer adelanto de Carnaval De Luz, que sale el 13 de noviembre en Island.

La canción da nombre también a la gira de 2027, Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth, cuyas primeras fechas se han anunciado a la vez. Empiezan en Latinoamérica y llevan a Beck como invitado en todas ellas. La banda la define como un reto «a nosotros mismos tanto como a cualquiera, para intentar que sea la mejor noche de la vida de alguien».

Un culto que se ríe de sí mismo

Es una de las tres canciones del disco que coescribe Brian Eno, que también pone los sintetizadores, y llega después de “Street Of Dreams” y “Silencio”. Pero lo que más llama la atención es el vídeo. Pocos grupos han cargado tanto con la etiqueta de mesiánicos como U2, y que sean ellos mismos quienes se disfracen de secta tiene algo de autocrítica tardía, la misma que ya asomaba en la etapa de Achtung Baby y Zooropa, cuando Bono se escondía detrás de The Fly y de MacPhisto. Es, sin duda, uno de sus guiños más divertidos en la última década.

Corbijn no es un fichaje cualquiera. Es el fotógrafo que más ha moldeado la imagen del grupo desde principios de los ochenta, y ha dirigido para ellos vídeos como una de las versiones de “One” (la de Berlín, con el grupo vestido de mujer), “Please” o “Electrical Storm”. Detrás de la cámara también ha firmado Control, la película sobre Ian Curtis, y casi toda la estética de Depeche Mode.

Fechas de la gira de U2 en 2027

De momento, solo hay fechas en México, Brasil y Argentina, dos noches en cada país:

23 y 26 de febrero : Ciudad de México , Estadio GNP Seguros

: , Estadio GNP Seguros 10 y 12 de marzo : São Paulo , Estádio MorumBIS

: , Estádio MorumBIS 23 y 25 de marzo: Buenos Aires, Estadio River Plate

Las fechas de Europa y Norteamérica se anunciarán más adelante, según el grupo. España, por tanto, sigue en el aire. La última vez que U2 tocaron aquí fue en 2018, con la gira eXPERIENCE + iNNOCENCE en el WiZink Center de Madrid; antes, en 2017, el aniversario de The Joshua Tree solo paró en Barcelona. Viendo cómo han empezado (estadios y dos noches por ciudad), lo lógico sería que vuelvan a algún estadio español.

Lo que U2 han hecho con su medio siglo

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. empezaron en 1976 en el instituto Mount Temple de Dublín, a partir de una nota de Mullen en el tablón de anuncios. De Boy (1980) a Songs Of Experience (2017) han publicado catorce discos de estudio con material nuevo, y en 2023 regrabaron su propio repertorio en Songs Of Surrender. Este año del cincuenta aniversario han ido soltando dos EP, Days Of Ash y Easter Lily, antes del disco largo, que se cierra con “Torn”, el dúo con Dolly Parton. Volver con una canción que se burla de su propio mito es, quizá, la manera más inteligente de llegar a los estadios otra vez.

▶ “The Greatest Show On Earth” — U2 | 15 de octubre de 2026 | Island

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