Dos minutos y cuarenta y cuatro segundos dura “Acepto mi condición”, y es lo último que Los Punsetes enseñarán antes de que salga su nuevo disco. Es el tercer y último adelanto de Un río de angustia desbocada, que sale el 13 de noviembre en Sonido Muchacho, y con él el grupo madrileño ha desvelado también las doce canciones del álbum.

Ocupará la pista cuatro, justo después de los dos singles anteriores: “Una persona triste”, publicada en mayo, y “El año del caballo”, que salió a finales de septiembre. Si aquellas dejaban la ironía a un lado para hablar de tristeza y de miedo sin escudos, el título de esta suena a rendición y a burla a partes iguales, que es justo el terreno donde el grupo se ha movido siempre mejor.

Paco Loco, Svper y un disco que ya tiene forma

El disco lo han producido Paco Loco y la propia banda en El Puerto de Santa María, con la mezcla de Sergio Pérez García (Svper) y el máster de Greg Obis en Chicago Mastering Service. Con el tracklist delante, el orden ya cuenta una historia: arranca con “BAAL”, encadena los tres adelantos y se va cerrando con títulos como “Violentamente” o “Todas las mentiras”. Antonna no ha perdido la costumbre de titular como quien escribe un parte de guerra (“Gente mutilada (por la perspectiva)” es difícil de superar).

Tres adelantos después, la sensación es que este será el disco más oscuro de Los Punsetes. Y quizá el mejor desde LPIV (2014), si el resto aguanta el nivel de “El año del caballo”.

Fecha de lanzamiento de “Un río de angustia desbocada”

Un río de angustia desbocada sale el 13 de noviembre de 2026 en Sonido Muchacho, que ya tiene abierta la preventa. Las fechas de presentación se anunciarán en las próximas semanas.

Tracklist de “Un río de angustia desbocada”

“BAAL”

“Una persona triste”

“El año del caballo”

“Acepto mi condición”

“Están las tumbas llenas”

“Hielo derretido”

“Declaración de persona física”

“Estrellas afiladas de rabia”

“Gente mutilada (por la perspectiva)”

“Violentamente”

“Interpretación de los muchos mundos”

“Todas las mentiras”

Lo que Los Punsetes han hecho con la ironía

Los Punsetes nacieron en Madrid en 2004 y tomaron el nombre de Eduard Punset, al que dedicaron “Yo amo a Punset” en su primera maqueta. Con la voz impasible de Ariadna Paniagua y las letras de Antonna, convirtieron el sarcasmo en estilo propio en discos como LPIV (2014), Aniquilación (2019) o AFDTRQHOT (2022). En 2024 celebraron sus veinte años con un disco de versiones de grupos amigos, y desde mayo vienen enseñando un lado menos protegido. “Acepto mi condición” cierra esa transición justo antes del disco.

▶ “Acepto mi condición” — Los Punsetes | Octubre de 2026 | Sonido Muchacho

¿Con cuál de los tres adelantos os quedáis para presentar “Un río de angustia desbocada”?

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