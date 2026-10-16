La última vez que Damien Rice tocó en Madrid fue al aire libre, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en julio de 2023. La próxima será a cubierto y con un motivo muy concreto: el irlandés llevará al Teatro Lope de Vega, el 30 de marzo de 2027, la gira 25 Years / 25 Cities, con la que celebra el cuarto de siglo de O, el disco con el que empezó todo en 2002.

El recorrido arranca en Australia en febrero y sigue por Asia, Europa y Reino Unido, con paradas ya anunciadas en Dublín, Lisboa, Roma, Zúrich y Berlín. Rice ha dejado caer en redes que habrá más ciudades. Por ahora, en España solo hay una.

El calendario dice algo incómodo. Su último disco de estudio, My Favourite Faded Fantasy, es de 2014, y en doce años no ha llegado otro. Celebrar el debut tiene todo el sentido para el público que lo descubrió con él; como plan de carrera, en cambio, empieza a parecer una manera elegante de aplazar la pregunta por el disco nuevo. Ojalá nos equivoquemos.

Fechas y entradas de Damien Rice en España

30 de marzo de 2027, Madrid, Teatro Lope de Vega. Hora y precio por confirmar. La preventa, con registro previo, empieza el miércoles 21 de octubre a las 10:00, y la venta general, el viernes 23 de octubre a la misma hora, en lastour.org.

Damien Rice: la voz que llegó con Closer

Antes de ir por libre, Rice cantó en Juniper, una banda de rock con la que publicó en 1997 los sencillos “The World Is Dead” y “Weatherman”. El rumbo que tomaba el grupo no le convencía y lo dejó. En solitario sacó O en 2002, con Lisa Hannigan como segunda voz, y “The Blower’s Daughter” acabó en la banda sonora de Closer (2004), la película que lo llevó a Estados Unidos. “Cannonball” y “Delicate” completan el trío de canciones que casi todo el mundo conoce de aquel disco.

Luego vino 9 (2006) y, en marzo de 2007, el fin de su colaboración con Hannigan, que siguió su propio camino. Pasaron ocho años hasta My Favourite Faded Fantasy, que produjo junto a Rick Rubin. Desde entonces su carrera vive en el escenario: en 2018 recorrió España e Italia en un velero de madera con el Wood Water Wind Tour, que lo llevó a Cap Roig y a Palma, y en 2023 agotó una gira por Australia. Volver a O en un teatro es, en el fondo, volver al formato en el que esas canciones nacieron: una voz, una guitarra y muy poco más.

¿Qué canción de O os gustaría escuchar en el Lope de Vega?

▶ “The Blower’s Daughter” — Damien Rice | 2002 | [sello por verificar]

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