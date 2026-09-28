En 2012, Lou Barlow aseguró que no tenía ningún interés en reeditar Harmacy. Catorce años después, Sebadoh y Sub Pop hacen justo eso: el 20 de noviembre llega Harmacy (30th Anniversary Expanded Edition), la reedición del sexto disco de la banda (1996) en 2xLP, 2xCD y plataformas digitales, con 16 temas añadidos y una versión alternativa de “Beauty of the Ride” que ya se puede escuchar.

Harmacy llevaba tiempo sin una edición física disponible, y ese es el primer motivo para que la vuelta tenga sentido. Los otros son la remasterización de JJ Golden (Golden Mastering), las rarezas que acompañan al álbum original y un fanzine de 12 páginas, Lou’s Harmacy Timeline, escrito e ilustrado por Barlow, que acompaña a la edición en vinilo. La preventa ya está abierta en Bandcamp, y los vinilos pedidos a Mega Mart o a tiendas independientes llegarán en la edición limitada Loser, en azul cielo y rojo opaco con brillo, hasta agotar existencias.

Barlow y la deuda de “Harmacy”

El disco llegó en agosto de 1996, a rebufo del Top 40 estadounidense de “Natural One”, de The Folk Implosion (el otro proyecto de Barlow), y fue el primero de Sebadoh en entrar en las listas de Estados Unidos. Sobre el papel, un paso adelante. La versión de Barlow era otra.

En una entrevista de 2012, cuando Sub Pop y Domino ya habían reeditado Bakesale (1994) con caras B y rarezas, Barlow explicó por qué Harmacy no correría la misma suerte: «No consigo ilusionarme con ese disco, y creo que cualquiera puede encontrarlo. No sé cómo podríamos mejorarlo, a menos que incluyéramos las caras B de aquella época». Aun así, dudaba de que esas caras B fueran especialmente buenas.

La otra mitad de su respuesta era más áspera. Según Barlow, Sub Pop perdió tanto dinero con Harmacy que las cuentas de royalties acababan en una broma amarga: «Ah, ahora solo nos debéis 15.000 dólares». También sostiene que aquel disco, junto a uno de Supersuckers, precipitó una reorganización total del sello. Es su versión de los hechos, y así hay que leerla, pero explica mejor que cualquier nota de prensa por qué un disco que estrenó a Sebadoh en las listas le sabía a otra cosa.

La única salvedad de Barlow: las caras B

La nueva edición responde a esa salvedad. Sobre los 19 temas del álbum original se añaden 16 pistas: versiones alternativas de “Willing to Wait”, “Worst Thing”, “Beauty of the Ride” y “Too Pure”, la cara B “Real Deal”, un demo acústico de “Open Ended”, sesiones de la BBC para Radio 1 y John Peel, y varios directos de la época, entre ellos “Psyched to Die”, “Mind Reader” y “Love to Fight”.

El reparto dice algo. Esas 16 pistas suponen casi la mitad de las 35 totales, y lo que domina no es la corrección de lo grabado en 1996 sino el contexto que lo rodeaba: BBC, demos, directos. Es una reedición que apuesta por la época más que por enmendarla, que era precisamente lo que Barlow dudaba de poder hacer.

Falta saber qué piensa hoy del resultado. Hasta ahora no se han conocido declaraciones suyas sobre esta edición concreta, y lo más parecido a una respuesta es el fanzine del vinilo, “Lou’s Harmacy Timeline”: doce páginas de su mano sobre aquellos meses.

Tracklist de “Harmacy (30th Anniversary Expanded Edition)”

Las 19 primeras pistas son el álbum original; de la 20 a la 35, el material añadido.

“On Fire”

“Prince-S”

“Ocean”

“Nothing Like You”

“Crystal Gypsy”

“Beauty of the Ride”

“Mind Reader”

“Sforzando!”

“Willing to Wait”

“Hillbilly II”

“Zone Doubt”

“Too Pure”

“Worst Thing”

“Love to Fight”

“Perfect Way”

“Can’t Give Up”

“Open Ended”

“Weed Against Speed”

“I Smell a Rat”

“Willing to Wait (Alternate Version)”

“Worst Thing (Alternate Version)”

“Beauty of the Ride (Alternate Version)”

“Too Pure (Alternate Version)”

“Real Deal (Studio B-Side)”

“Real Deal (BBC Live Version, Radio 1)”

“It’s Gonna Be Loud (BBC Live Version, Radio 1)”

“I Feel O.K. (BBC Live Version, Radio 1)”

“Open Ended (Acoustic Demo)”

“Crest (BBC Live Version, John Peel)”

“Willing to Wait (Live)”

“Psyched to Die (Live)”

“Mind Reader (Live)”

“Can’t Give Up (Live)”

“Worst Thing (Live)”

“Love to Fight (Live)”

Sebadoh: cuarenta años confesándose a todo volumen

Sebadoh nacieron en 1986 en Northampton (Massachusetts), cuando Lou Barlow, aún bajista de Dinosaur Jr., fundó junto a Eric Gaffney un proyecto de grabaciones caseras. Jason Loewenstein se sumó en 1989, y con Bob Fay a la batería llegaron Bakesale (1994) y Harmacy (1996), los discos donde aquel sonido doméstico dio paso a producciones más limpias sin perder la franqueza de las canciones.

Tras el parón anunciado en 1999, la banda volvió a los escenarios en 2007 y publicó Defend Yourself (2013), ya con Bob D’Amico a la batería, y Act Surprised (2019), su último álbum de estudio. En diciembre de 2024 ofrecieron en Seattle su primer concierto en cinco años, un evento benéfico compartido con Soundgarden. Harmacy, su primer disco en las listas estadounidenses, llevaba tiempo agotado en formato físico. Eso cambia el 20 de noviembre.

▶ “Harmacy (30th Anniversary Expanded Edition)” — Sebadoh | 20 de noviembre de 2026 | Sub Pop

¿Es “Harmacy” el mejor disco de Sebadoh o “Bakesale” sigue por encima? ¿Compensan estas caras B las dudas que tenía Barlow?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds a través de nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Bluesky y nuestro canal de WhatsApp.